Navarcles ha d'ajornar l'obertura del nou complex amb piscina i gimnàs per la covid

Navarcles ha hagut d'endarrerir la posada en funcionament del nou complex esportiu amb piscina coberta i gimnàs Tres Pins a causa de la covid. L'obertura, que s'havia fixat per a aquest novembre, ha coincidit amb les noves restriccions decretades per la Generalitat, i que inclouen el tancament de gimnasos i centres esportius. «Ho tenim tot a punt i només falta que ens permetin obrir» apunta l'alcalde, Josep Maria Feliu, si bé remarca que l'Ajuntament haurà d'adaptar l'accés a la capacitat permesa en cada moment.

Amb previsions de poder obrir el 2 de novembre, l'Ajuntament ja va obrir les inscripcions un parell de setmanes abans, i encara es mantenen obertes. Ja se n'han registrat una seixantena, que suposa prop d'un centenar de futurs usuaris.

De fet es tracta d'una preinscripció, puntualitza Feliu, que caldrà completar amb documentació que en la situació actual és difícil de tramitar, tenint en compte que fins ara els futurs usuaris s'han anat apuntant de forma telemàtica a través de la web trespins.cat, si bé a partir d'ara també es podrà fer presencialment a les pròpies instal·lacions. I és que, des d'ahir, l'Ajuntament deixa que els veïns puguin visitar les instal·lacions de forma ordenada entre les 9 del matí i les 6 de la tarda per conèixer quin serà el seu funcionament, i qui ho vulgui, també ho podrà aprofitar per inscriure's, explica Feliu. Unes 250 persones ja van tenir un primer contacte amb el nou complex en la jornada de portes obertes que es va fer a final de setembre, i també es pot obtenir informació de com és i de com funcionarà a través de la pròpia web que s'ha posat recentment en marxa.

El complex esportiu Tres Pins és un edifici de dues plantes que connecta directament amb les piscines d'estiu i amb les pistes de tennis i pàdel. A la planta baixa hi ha la piscina coberta, que consta d'un sol vas de 20 metres de llargada i 8 d'amplada i una fondària uniforme d'1,30 metres; i també sales de neteja i d'infermeria i els vestidors, així com l'espai de recepció i una cafeteria.

A la primera planta hi ha el gimnàs, subdividit en en una sala de 100 m2 per a activitats dirigides, una altra de musculació i cardiovascular de 150 m2, i una darrera de 75 m2 per fer spinning. També hi ha una sala preparada per a fisioteràpia i massatges.