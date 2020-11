Vacuna, en singular, és el desig unànime, perquè hem estès que és la poció que ens ha de fer retornar, més o menys, a les condicions de vida precovid. Vacunes, en plural, és el proper debat que tindrem sobre la taula. Diversos països, diversos laboratoris, estan treballant contra rellotge per ser els primers a picar en un negoci que pot acabar generant grans beneficis a algunes farmacèutiques. Fa uns anys, no gaire enllà en el temps, hauríem estat conformats amb el que ens hagués ofert l'autoritat sanitària del país. Ara, en tindrem tanta informació, que acabarem exigint que volem una de les vacunes de propera aparició perquè hem llegit o ens han explicat que té no sé quines característiques que ens semblen que ens seran més favorables. El món ens porta per aquest camí de la globalització, però hem de tenir en compte dos factors molt importants: la generositat del país productor i la disponibilitat de recursos econòmics del comprador. Només cal analitzar què va passar amb un producte de tan escassa especialització i baix preu com les mascaretes i la resta de material de protecció sanitària. Preparats per a la batalla de les vacunes, a un el preocupa, per exemple, que ens hagi arribat la segona onada del virus i que ciutats com Manresa o Igualada no hagin incrementat de manera notable els llits d'UCI. Potser és pobresa d'Estat.