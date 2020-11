La queixa del sector de l'esport al Bages: «Amb 20 milions d'ajuts no toca ni per a un cafè»

Federacions, clubs, empreses de fitness, gestors d'instal·lacions, l'esport universitari i col·legis professionals, entre d'altres, reivindiquen des de fa dies que l'esport és un servei essencial, perquè «incideix directament en la millora de la salut, en l'educació i la formació, i en la inclusió social».

Aquesta reivindicació, que també es fa a la Catalunya Central, surt a la llum després de les restriccions des de fa unes setmanes a l'esport per part de la Generalitat per lluitar contra la pandèmia, fins al punt que, avui en dia, totes les activitats competitives o lúdiques (excepte les de nivell estatal) estan aturades.

Lluís Serracarbasa és el director del Grup Cube. Els gimnasos estan patint molt la pandèmia amb els reiterats tancaments des del març. «No hem rebut cap ajut. Es parla de 20 milions d'euros a repartir, però de moment no s'ha concretat res, encara que tot fa preveure que no ens tocarà ni per a un cafè. La patronal del sector del fitness a Catalunya, l'ADEFAF, lligada a la FNEID estatal, està negociant ajudes, però el Govern català no mou fitxa».

Serracarbasa apunta que «hem engegat una campanya amb el lema 'Obrim els gimnasos' per fer força i que ens aixequin les restriccions aquest divendres, però les esperances són poques. La gent està molt enfadada, també la dels bars i restaurants, i la cultura, però no podem fer-hi res. Ningú no ha passat a veure si seguíem les mesures de seguretat després del primer confinament. Ens han ficat a tots al mateix sac, els que complíem i els que no, siguin gimnasos grans o petits. Si el nostre confinament s'allarga haurem d'activar les classes online.

Els clubs, neguitosos

Francesc Soria és el portaveu del CE Manresa, entitat que mou centenars de joves jugadors de futbol i que té un equip a Tercera Divisió que ha de jugar els seus partits a porta tancada. Per a ell la situació per les restriccions és «una pena perquè els nens i nenes no poden ni entrenar-se. Això, malgrat haver creat protocols segurs i grups bombolla i que, quan es detecta un positiu, l'equip s'atura».

Pel que fa a l'economia, «estem molt preocupats per diversos motius: la subvenció de la Federació Espanyola de Futbol serà una mica més baixa aquesta temporada. Tenim un contracte de lloguer amb el bar de l'estadi que està aturat, òbviament, des que es va decretar el seu tancament per les mesures sanitàries. Jugar a porta tancada no ens deixa fer socis els dies de partits. Tampoc no podem fer ni la típica rifa amb la qual es pot pagar una part de l'arbitratge de Tercera Divisió. També ens pot perjudicar per vendre la loteria de Nadal. De fet, ja estem buscant diversos llocs on es puguin comprar les nostres butlletes. També caldrà veure què passa amb les quotes dels pares del futbol base. És per tot això que, més que mai, treballem per trobar patrocinadors per fer viable el projecte».

Competicions el gener

Les federacions també veuen amb neguit la situació actual. En el cas de la Federació Catalana de Bàsquet, encara no ha començat les activitats. Fernando Peñarrubia és el delegat a la Catalunya Central d'aquest estament federatiu: «Estem esperant si aquest divendres s'aixequen les restriccions. Les competicions d'àmbit català encara no han començat i la nostra intenció es fer-ho tan aviat com es pugui. Ara bé, també sembla clar que si s'allarga el confinament esportiu, ja pràcticament haurem d'esperar al gener perquè ve el pont de la Puríssima i les festes de Nadal, tot i que aquest extrem no està ni de bon tros decidit. Primer és la salut, però també entenem que la gent de l'esport complia tots els protocols. Els darrers dies d'entrenaments també van ser molt difícils de gestionar tenint en compte que s'havien d'acabar les sessions abans de les 9 del vespre pel toc de queda. Hi ha molts jugadors sèniors que amb aquest horari no poden jugar. L'horitzó sembla llunyà, i més tenint en compte que les decisions no depenen de nosaltres, sinó de més amunt. Els clubs estan patint molt la pandèmia».

Poca sensibilitat

En el cas de la Federació Catalana de Futbol, el delegat i directiu al Bages, Berguedà i Cerdanya, Esteve Olivella, diu que «la pràctica de l'esport és segura. Hi ha hagut molt pocs casos de covid-19 en la nostra activitat. Per això, no estem d'acord amb les restriccions. A l'agost ja es va aprovar un pla de competició pensant en algun confinament, però si aquest s'allarga, els partits seran molt difícils de recuperar. Hi ha poca sensibilitat vers l'esport».

Un servei essencial

Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC), considera que «som un servei essencial, tal com demostra àmpliament l'evidència científica. I això ho volem reivindicar, amb tot el que en deriva, és a dir, la facilitació de la pràctica de l'activitat física, tant a les persones que la reben com als professionals que la imparteixen».

Durant aquests dies es fa èmfasi en la necessitat de fer activitat física: «L'exercici físic evita el sedentarisme i lluita contra la inactivitat, però cal fer-ho amb garanties, amb entrenaments creats per professionals. No s'han d'assumir riscos innecessaris. No entenem que les instal·lacions esportives estiguin tancades i els professionals no puguin treballar quan no som el problema. Ara bé, també volem denunciar amb la màxima contundència l'intrusisme; no tothom pot fer vídeos i incidir en la salut de les persones».