«El cohabitatge és allò que volíem de joves i no vam fer»

«El cohabitatge és el que més s'assembla a allò que volíem fer fa temps, quan érem joves, i no vam fer», comenta Conxita Olivé. Té 66 anys, i viurà a l'edifici de la cooperativa La Raval. «Per a mi és l'escena més real d'allò que somiava i anhelava».

Afirma que tenir un espai privat és essencial, però al mateix temps el cohabitatge ofereix l'oportunitat de «ser obert, solidari, permissiu segons com, amb ganes de cooperar. però no perquè siguis bona persona, sinó perquè et surt i ets així». Olivé considera «molt interessant viure la vida que et queda donant fins allà on puguis i rebent el que hagis de rebre, entremig de la gent».

Segons la seva opinió, el món no només pateix la pandèmia de la covid, sinó que hi ha molta gent que està emmalaltint mentalment perquè està sola. «I no només la gent gran. També famílies joves que amb la criança estan molt soles. I la criança és una cosa per compartir, igual que la gent gran». El sistema que proposa el cohabitatge, diu, fa que la societat sigui més saludable.