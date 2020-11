«Som molt del nostre niu, però viure en comunitat ens atrau»

Carlos Vargas, la seva parella, Noemi Mora, i els seus tres fills, dues nenes i un nen, de 12, 10 i 9 anys, seran una de les famílies que viuran al bloc que la cooperativa La Raval construirà a Manresa. Actualment viuen en un pis de lloguer a Manresa, a la mateixa plaça Hospital on s'ha de construir el bloc d'habitatges cooperatiu. Per causalitat el tenen a quatre passes. «Viure en comunitat ens atrau. Som molt del nostre niu, però molt socials», explica Vargas.

Fins fa tres anys vivien a Sant Vicenç, on ja es van interessar pel projecte de fer una cooperativa a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. «Aquí ja vam parar l'orella». La iniciativa no va fructificar, però la família va deixar una porta oberta a integrar-se en un nou model d'habitatge i de viure, i va sorgir l'alternativa de La Raval. «Vam veure que era viable i ens hi vam posar».

Segons opina Vargas, «estem acostumats a un model on cadascú procura per allò seu de portes endins» de casa. «Costa molt que algú pugui veure què et manca o com et pot ajudar». I això és el que pretén trobar a la comunitat de l'habitatge cooperatiu. Que tothom tingui cura de tothom.

També l'atrau el projecte intergeneracional de La Raval. Les famílies que hi aniran a viure són diverses. «Ens faltaria un model de gent més jove i sense fills. Solters o amb parella, és igual, però el desig d'arrelar en un lloc a aquestes edats encarà és verd. Nosaltres sí que tenim molt clar que durant un temps llarg volem viure així i aquí».

El model de convivència que hi haurà «el definirem les persones que hi viurem». Des de fa temps, les famílies que aniran al bloc d'habitatges fan treballs de cohesió. Posa com a exemple que hi haurà part de la criança dels infants que serà compartida. «Hi haurà altres persones que els estimaran, que vetllaran per la seva seguretat o els cuidaran. Els infants des altres també formaran part del teu dia a dia».