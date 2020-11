Adam Raga aconsegueix el seu sisè campionat d'Espanya de trial a Cal Rosal

El novembre del 2010, Cal Rosal va assistir a un final apoteòsic del Campionat d'Espanya de trial. Adam Raga i Toni Bou arribaven igualats en el campionat a l'última prova. Qui guanyés la cursa s'enduia el títol. El pierenc, que ja havia guanyat quatre mundials, va cometre una errada en l'última zona de la primera volta del recor-regut i ho pagaria car. Raga derrotava, per última vegada, el seu gran adversari i es proclamava, per cinquè cop, campió d'Espa-nya de trial.

Han fet falta deu anys, i també ha ajudat que Toni Bou renunciés aquest any a l'estatal, perquè Adam Raga, que l'abril farà 39 anys, aconseguís recuperar el campionat. I ho va fer al mateix escenari, tot i que, per culpa de la pandèmia, amb un ambient molt diferent per la falta de molts espectadors en el recorregut.

Raga arribava al Berguedà amb deu punts de diferència sobre el gallec Jorge Casales (Gas-Gas), i només una sèrie de catàstrofes li podien prendre el campionat. Havia de quedar més avall de la setena posició, un fet impensable per a algú de la seva categoria. No va obtenir el triomf parcial, que va ser per al seu rival, però tampoc no li va fer falta.

Clar des de l'inici

Casales va fonamentar la seva victòria en una gran primera volta. Només va cometre 7 punts de penalització, comptant-ne 2 per excés de temps, pels 18 de Raga i de Miquel Gelabert, que aleshores ocupava la segona posició compartida amb el futur campió. El gallec només va necessitar gestionar aquesta diferència en la segona volta, que encara va ser millor, amb només dos peus, per gua-nyar la cursa.

Raga, per la seva banda, va completar una segona passada immaculada, sense cap error, i això li va permetre ser segon i sumar 17 punts que el feien guanyador del campionat. Darrere seu, el gironí Jeroni Fajardo, del club organitzador, el MC Baix Berguedà, només penalitzava quatre punts pels tretze de Gelabert i assegurava el tercer graó del podi de la prova i de l'estatal.

Triplicant els recursos

El Moto Club Baix Berguedà, entitat organitzadora de l'última prova del Campionat d'Espanya de trial, que s'ha fet aquest cap de setmana a Cal Rosal, ha hagut d'adaptar-se durant les últimes setmanes a tot el que exigeix, en plena pandèmia, poder muntar una competició com la d'ahir. El seu president, Pep Mujal, explicava, un cop superada la prova, que «ho hem pogut tirar endavant gràcies a l'ajut de tota la gent del club i de la d'altres que s'hi han afegit, tot de gent nova que ha vingut a ajudar. Sense ells no hauríem pogut fer». Ho exemplifica explicant que, «en una prova normal en un altre any, al pàdoc segurament n'hauríem tingut prou amb dues persones. Aquest any en necessitàvem sis per controlar que tothom entregués el document d'autoresponsabilitat, que es rentés les mans i que portés la mascareta en entrar, i tot d'altres normes que ens han imposat». Aquesta era la tercera prova postinici de la pandèmia després del motocròs d'Olvan i d'un trial de clàssiques.