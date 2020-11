Obres contra rellotge al polígon

L'Ajuntament de Berga està fent una cursa contrarellotge per tal de tenir acabades les obres del polígon de la Valldan abans del 31 de desembre d'enguany. Aquest és el dia que s'acaba el termini per enllestir aquests treballs. La raó és que la intervenció, que té un pressupost total d'1.256.120,49 euros, ha d'estar finalitzada en aquesta data perquè és una de les condicions de l'ajuda d'1.054.186,57 euros atorgada per la Diputació de Barcelona.

Aquest octubre l'Ajuntament de Berga va adjudicar el gros de les obres del polígon de la Valldan per valor d'1 milió d'euros quan ja s'havien acabat les del camí de can Ballús dins del mateix recinte industrial i incloses en la primera fase del paquet de millores. Es tracta de l'actuació de més envergadura econòmica que s'hi du a terme en aquest segle i una de les més importants des que es va construir aquest polígon els anys 70 a càrrec de l'Institut Nacional d'Urbanització (INUR). I se suma a altres actuacions, com la renovació de 700 metres de vials. Els empresaris del polígon han aplaudit unes actuacions llargament reivindicades.

El juny del 2018, la Diputació va confirmar la subvenció del projecte presentat pel consistori. L'aleshores regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, valorava «la solidesa del projecte» i fer una inversió important en un recinte industrial degradat. Malgrat tot, Camps advertia que aquesta inversió suposaria només el 20% que caldria realitzar per actualitzar la totalitat de les instal·lacions i serveis d'aquest espai industrial.

Tot i que l'ajuda es va confirmar el 2018, no va ser fins al febrer d'aquest any que van començar els treballs al camí de Can Ballús. I, al cap d'un mes, el març es va aprovar el projecte del gros de les obres. No es van poder començar fins a l'octubre perquè el primer estat d'alarma de la covid va paralitzar els tràmits administratius.

Abans de l'estat d'alarma, el consistori berguedà va demanar una pròrroga. Fonts de la Diputació de Barcelona han explicat a aquest diari que l'Ajuntament de Berga «va sol·licitar, com la gran majoria d'ens locals beneficiaris, en temps i forma una primera pròrroga de 9 mesos, la qual estava prevista a les bases i es va concedir». Després es va decretar l'estat d'alarma aquest mes de març i aleshores la Diputació «va acordar un nou decret que ampliava els terminis de justificació i execució de tots els projectes: amb el termini final d'execució» el 31 de desembre del 2020. I la justificació final, el 31 de març del 2021.

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha reconegut que «vam patir dràsticament l'aturada del primer estat d'alarma, que, al contrari del que tenim ara, el que feia era una suspensió de terminis administratius». Després d'aprovar el projecte «no vam poder tirar-ho més endavant fins que es va acabar l'estat d'alarma perquè ens va quedar parat en el període d'exposició pública i no podíem fer res». El projecte va quedar aturat uns tres mesos. De manera que «hem arribat molt justets als períodes per poder executar l'obra».

El govern ha hagut d'agilitar al màxim els tràmits de contractació de l'estiu ençà «perquè no es perdés temps». A més, el govern de la CUP de Berga ha demanat a les empreses concessionàries «que no s'entretinguessin».

El ritme de treball al polígon és alt. Aleix Serra explica que ja han executat més del 50% del global de l'actuació «i cada setmana s'avança a bon ritme». Les obres de la primera fase del camí de can Ballús ja estan acabades i es van incloure en la justificació parcial feta el 31 d'octubre. I ara s'executa la segona fase.

Aleix Serra ha dit que l'objectiu del govern de la CUP és poder acabar els treballs el 31 de desembre d'aquest any i fer-ne la justificació abans del 31 de març del 2021, tal i com preveu que s'ha de fer la subvenció atorgada per la Diputació. «Si no surten contratemps, si no fa mal temps», el regidor es mostra convençut que es podrà complir. Admet que pot ser que «quedi algun serrell per fer després del 31 de desembre, però espero que no haguem de tenir problemes per justificar-ho» de cara a poder cobrar l'ajuda.

Les actuals obres van començar a l'octubre amb la reurbanització del carrer de Garreta. El projecte consisteix a renovar un tram d'uns 500 metres des de l'entrada a la carretera de Solsona fins a l'encreuament amb el camí de Can Ballús, que ja s'ha reurbanitzat. Ara s'està fent la renovació del paviment, les voreres i faltarà l'aparcament (que passarà a ser en línia, a banda i banda del vial), l'enjardinament i l'arbrat. També es farà la canalització del tub de fibra òptica i s'adequarà un vial per a vianants i bicicletes.

La segona gran actuació és la reurbanització del carrer dels Germans Farguell. Aquí s'intervé en un tram d'uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. S'està renovant el paviment, les voreres, l'enjardinament i s'hi habilitaran més places d'aparcament. La tercera fase inclou la sectorització de la xarxa d'aigua potable del polígon per evitar que quan hi hagi una avaria afecti a tothom, el desplegament de la xarxa de distribució d'aigua calenta a 80 graus des de la central de biomassa i la instal·lació d'un nou panell informatiu de leds.