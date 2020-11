L'Ajuntament de Solsona crea la Taula d'Entitats Culturals

Establir sinergies entre elles en l'organització d'actes, preveure una agenda cultural mensual per evitar la coincidència d'horaris i fomentar una xarxa de difusió són alguns dels objectius de la nova Taula d'Entitats Culturals de Solsona que divendres passat al vespre va celebrar la seva primera reunió.

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Solsona va convocar la primera trobada d'aquesta plataforma amb l'objectiu de «crear un espai participatiu entre les entitats i l'Administració a fi de dinamitzar la cultura a la ciutat i promoure una xarxa entre associacions», segons va exposar la regidora, Judit Gisbert.

Aquesta primera sessió, que va ser virtual, es va plantejar com una presa de contacte de la regidora i la tècnica municipal de Cultura amb les entitats. Tot i que s'hi van convocar les 43 associacions culturals que hi ha registrades a Solsona, n'hi van participar 18, i alguns dels assistents representaven més d'una entitat. Hi van ser l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Òmnium Cultural, l'Orfeó Nova Solsona, el Centre d'Estudis Lacetans, la Colla Gegantera del Carnaval, l'Agrupació de Geganters, l'Esplai Riallera, l'Orquestra Patinfanjàs, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, SOM, Solsona Experience, el Grup de Natura del Solsonès, Amics de Mossèn Huguet, Altreatre, La Mare Cultural, La Despenjada, la Trinxaranga i l'Associació Musical La Quinta.

Si una entitat planifica un acte ho comunicarà a la taula per sondejar la possibilitat d'establir col·laboracions entre les diferents associacions culturals de la ciutat. Aquesta és una de les idees que van sorgir divendres. A més, per evitar programar esdeveniments que coincideixin en el calendari es crearà una agenda interna que reculli les previsions, encara que no estiguin tancades. Més endavant, quan la situació sanitària ho permeti, es preveu publicar una agenda cultural mensual per reforçar la difusió.

Paral·lelament, es va posar damunt la taula la necessitat de començar a pensar en la reactivació cultural solsonina postcovid. En tant que el sector ha quedat tocat per les restriccions derivades de la pandèmia, es considera important preparar l'arrencada i apostar sobretot per l'oferta cultural local de cara als propers mesos.

Per a la propera trobada de la Taula d'Entitats Culturals, que es convocarà probablement abans de final d'any, el consistori anima les altres associacions que no van ser-hi divendres a sumar-s'hi per fer més efectiva la fita de crear xarxa i establir complicitats. Tothom que vulgui formar-ne part pot contactar amb la regidoria per correu electrònic.

La creació d'aquesta plataforma s'alinea amb una de les propostes plantejades per Alternativa per Solsona-CUP fa prop de tres anys en un acte públic sobre la necessitat de dinamitzar la cultura local de la ciutat. Els cupaires destacaven el fet que prop del 60% d'actes de l'agenda cultural anual són organitzats pel teixit associatiu i instaven l'Ajuntament a adoptar un rol de coordinació i dinamització.