El socialisme recorda els 20 anys sense Ernest Lluch

El socialisme ha recordat aquest dissabte els 20 anys sense Ernest Lluch, assassinat per la banda terrorista ETA el 21 de novembre del 2000. "Lluch era una persona profundament catalanista i sempre oberta al diàleg", ha recordat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en un acte telemàtic i en conversa amb una de les filles del polític català, l'Eulàlia Lluch, des de Maià de Montcal. "Defensava però que fos un catalanisme molt obert, extens, acollidor i que mai no es pogués dividir", ha apuntat Iceta. En paral·lel, el president espanyol, Pedro Sánchez, també s'ha afegit a l'homenatge a Ernest Lluch i ha agraït la seva tasca al capdavant de Sanitat: "Gràcies per fer de tots la sanitat pública. Amb ella, avui es combat la pandèmia".