Sant Joan enterra la proposta de fa una dècada de créixer sota Collbaix

Sant Joan de Vilatorrada ha plegat definitivament en un calaix la proposta de crear una gran àrea de creixement urbanístic a la banda oest del municipi, sota Collbaix, que la Generalitat va plantejar fa poc més d´una dècada. Es tractava d´una les zones incloses en el pla de les anomenades Àrees Residencials Estratègiques (ARE) que Urbanisme de la Generalitat, llavors amb el govern tripartit, va promoure l´any 2008 per fomentar nous sectors residencials en tot un seguit de municipis. En el cas del Bages, es plantejava una àrea amb previsió que s´hi poguessin construir prop de 400 habitatges. El mateix pla també preveia aquestes Àrees Residencials Estratègiques en altres municipis de la Catalunya Central, com ara Manresa, Berga i Sant Vicenç de Castellet.

En el darrer ple municipal, l´Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar l´últim pas que quedava pendent per deixar sense efecte aquesta previsió, que mai no ha passat de ser una reserva en els plans urbanístics. El que ara s´ha fet és desclassificar aquesta previsió i, per tant, deixar sense efecte les condicions especials de planificació urbanística que afectaven aquest sector. De fet, aquest pas ja es va sol·licitar en el mandat passat i es va aprovar en un ple de l´abril del 2017, però va quedar un tràmit pendent que ara s´ha resolt.

I és que l´ARE va néixer abans del crac immobiliari com a fórmula de creixement urbanístic que classificava aquest sector amb una densitat més elevada que la resta, amb l´objectiu de poder-hi encabir més edificacions.

En el cas de Sant Joan, aquesta àrea preveia desenvolupar tot un nou sector damunt de l´avinguda del Torrent del Canigó, amb una superfície de 5,6 hectàrees, un terç de les quals es destinaven a espais verds públics. La previsió és que s´hi poguessin edificar un total de 378 habitatges. Les condicions de l´ARE contemplaven una densitat més gran que en altres espais, amb edificacions de més alçada, i en bona part destinades a la renda protegida. El fet que ara s´hagi deixat sense efecte aquest planejament per ple, deixa aquest sector en les mateixes condicions que tenia prèviament a l´ARE.