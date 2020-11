L'espanyola Soleá, entre les preferides per guanyar «Eurovisión Junior» aquest diumenge

Eurovisión Junior 2020 es celebrarà aquest diumenge 29 de novembre a les 17.00 hores on Espanya estarà representada per Soleá i el seu tema 'Palante'. "Jo ja em sento guanyadora pel nostre país", ha assegurat la jove.

En realitat, la sevillana es troba en el rànquing de les preferides a guanyar el festival. Segons diverses enquestes online i el número de reproduccions de les cançons participants més reproduïdes a Youtube, hi ha d'altres candidats que poden ficar difícil la victòria de la candidatura espanyola. Aquests són Polonia, França i els Països Baixos.

En una roda de premsa, aquest divendres, Soleá ha assegurat que està "supercontenta, supernerviosa i superorgullosa de l'oportunitat que m'ha donat RTVE". En aquest sentit, ha explicat que interpretar 'Palante' i la seva coreografia "no ha estat fàcil i s'ha hagut de "preparar molt".

A més, ha apuntat que està vivint una gran experiència. "Sempre guardaré aquest record, pels grans moments que hem viscut", ha declarat.

Tal com explica RTVE, la cançó que representarà el país, composta per César G. Ross, Hajar Sbihi i Bruno Valverde, i produïda per aquest últim, combina diferents influències musicals en una cançó d'ànim que apel·la a la responsabilitat col·lectiva davant la situació de crisi generada per la covid19. La Corporació assegura que el tema fa que destaqui la veu de Soleá, la seva carismàtica personalitat i l'energia que despren durant l'actuació.

Tots aquells que desitgin veure-la actuar davant tota Europa, ho podran veure a La 1, a TVE Internacional i Rtve.es.



LA PARTICIPANT MÉS JOVE

El certamen, que celebra ja la seva 18è edició, comptarà amb la narració de Tony Aguilar i Eva Mora, i la col·laboració de l'expert eurovisiu Víctor Escudero. A més, Melani García , tercera classificada l'any passat, serà la portaveu del jurat espanyol.

Aguilar ha explicat als periodistes que li encantaria veure "a tots els nens d'Espanya fent costat a Soleá" perquè Eurovisión Junior "és per a ells" i, després de veure les propostes de la resta de participants, ha assegurat que cap "té l'art i la màgia de la candidatura espanyola". Eva Mora, per part seva, ha destacat que Soleá és "la participant més jove" d'aquesta edició, però és "capaç de ballar i cantar al mateix temps i aixecar" a la gent "del sofà".

La delegació espanyola té preparada "una coreografia potent, i dinàmics elements visuals" per tal d'acompanyar a la jove artista en la posada en escena de 'Palante'. "Uns skates especials i una plataforma amb missatge en grafiti aporten riquesa visual a l'escenografia", ha explicat RTVE.

Soleá, a més, estarà acompanyada en l'escenari pels nens Lluïa Arcs, Tania Gálvez, Carlos Damas i Iván Cuadros. Quant al seu vestuari, realitzat per Beatriz Moreno i Noelia Millars, serà de color verd amb reflexos daurats i, barreja l'urbà amb un toc flamenc gràcies als serrells.

ESPANYA POT VOTAR A ESPANYA I GRATIS

A Eurovisión Júnior els espectadors poden votar per la candidatura del seu propi país. Tal com assenyala l'organització, les votacions es van obrir aquest divendres 27 de novembre a la web oficial d'Eurovisión Junior. Allà trobaran les 12 candidatures i podran votar gratuïtament pels seus preferits. Perquè el vot sigui emès correctament els usuaris hauran de votar per les seves 3 cançons preferides.

Les votacions es tancaran just abans que comenci la gran final, el diumenge 29 de novembre a les 17.00 hores, i tornaran a obrir-se, durant 15 minuts, quan acabin les actuacions. Només es podrà votar una vegada des de cada dispositiu i els vots seran comptabilitzats per l'organització, que els convertirà en punts seguint una regla proporcional.

RTVE destaca, a més, que els vots del públic compten el 50%. L'altre 50% ho decideix un jurat professional que, en el cas d'Espanya, estaá integrat per tres professionals de la indústria musical i dos nens: Emilio Mercader (productor musical), Jaime Terrón (cantant), i Lola González (coreògrafa i directora artística); i dos nens també pertanyents al món de la música.

PRÈVIA EN RTVE DIGITAL

Però, abans de la cita, RTVE Digital oferirà un previ a les 16.00 hores. Sota el nom de 'Palante amb Soleá', mostrarà les sensacions de la representant espanyola abans de la final, i comptarà amb la presència el seu cos de ball, la coreògrafa Vicky Gómez, Melani, i altres sorpreses.