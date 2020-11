Espanya aconsegueix la tercera posició a «Eurovisión Junior 2020» amb Soleá

La cantant sevillana Soleá Fernández Moreno ha aconseguit la tercera posició en el Festival d'Eurovisión Junior 2020, que s'ha celebrat aquest diumenge des de Varsòvia (Polònia). La seva cançó, 'Palante', ha aconseguit un total de 133 punts del jurat professional i el vot telemàtic.







Les millors posicions d'Espanya en el festival

Ninguna canción ganadora de eurojunior superara esto . #EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/ltZjihDDrZ — Sara Fugaces en Navidad?? (@sarasintilde) November 29, 2020

La candidatura deencapçala per Valentina, d'11 anys, ha aconseguit la primera posició en alçar-se amb el micròfon de cristall amb la cançóDotze països han participat en la XVIII edició del Festival d'Eurovisión Junior 2020, que s'ha celebrat a Varsòvia (Polònia) sota el lema '. Enguany, a causa de la pandèmia del coronavirus, l'esdeveniment ha patit canvis en el format: els presentadors han estat en directe des d'un estudi de televisió mentre que els participants van gravar la seva actuació en els seus respectius països per tal de preservar la salut dels artistes.Espanya va tornar el 2019 amb Melani a Eurovisión Junior, tretze anys després de la seva última participació. RTVE ha participat en el certamen en altres cinc ocasions amb molt bons resultats: un primer lloc (María Isabel en 2004); dues segones posicions (Sergio 2003, i Antonio José, 2005); el tercer lloc conquistat per Melani l'any passat; i un quart lloc (Dani en 2006).La representant espanyola, Soleá Fernández Moreno, sevillana de 9 anys, prové de la família flamenca de 'els Farruco'. El 2014, amb tres anys, debuta a La Maestranza de Sevilla en un espectacle familiar; i l'any 2015, amb 4, és protagonista d'un xou nadalenc, 'Navidad en familia', on s'estrena com a actriu i figurista en el Teatre Quintero de Sevilla. A més, el 2016 protagonitza un altre espectacle nadalenc creat pel seu pare, Farru, que va estar de gira per diverses ciutats espanyoles. Aquest mateix any fa la seva primera aparició en televisió (Canal Sud).'Palante', el títol de la cançó amb la qual Soleá ha participat en el Festival d'Eurovisión Junior 2020, és un tema que tracta d'enviar un "missatge positiu i d'ànim en temps de coronavirus", segons ha destacat RTVE.Una cançó de "pop urbà, molt actual en el panorama musical, impregnat de la personalitat de la jove artista sevillana" i que ha estat composta peri produïda per aquest últim, guanyador d'un Grammy.