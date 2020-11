Grosjean, fora de perill després de patir un gravíssim accident al Gran Premi de Bahrain

El pilot francès Romain Grosjean (Haas) es troba "bé" i fora de perill després de patir un gravíssim accident quan ha començat el Gran Premi de Bahrain, penúltima cita del Mundial de Fórmula 1, en el qual el seu cotxe s'ha estavellat contra les barreres de seguretat, s'ha partit en dos i ha quedat envoltat de flames.





?? LOS DATOS DEL BRUTAL IMPACTO DE GROSJEAN



???? Impactó a 220 kilómetros por hora



???? La desaceleración contra las protecciones generó una fuerza de 53G



???? El récord del mundo registrado son 82,6 G durante 0,04 segundos



El circuit de Sakhir s'ha quedat mut en el que és, potser, l'accident més greu dels últims anys del 'grand prix', que miraculosament ha acabat sense desgràcies. En la primera volta de la cursa, el cotxe del pilot francès s'ha tocat amb el del rus Daniil Kvyat (AlphaTauri) i s'ha desviat de la seva trajectòria i se n'ha anat directe a una gran velocitat cap a la barrera de seguretat.En l'impacte, el cotxe s'ha partit per la meitat i les rodes han saltat pels aires, i una explosió ha alarmat a tothom que hi havia al circuit. Els llarguíssims minuts d'incertesa han acabat quan les imatges de televisió mostraven Grosjean sa i estalvi, i el silenci s'ha trencat amb els aplaudiments de tots els presents a boxes.Grosjean ha aconseguit sortir entre les flames després de 27 segons gràcies a un espai vital entre la barrera de seguretat i el cotxe. "Ha estat espantós. Romain està fora del cotxe i està bé", ha confirmat Haas. Així, el francès, visiblement "atordit", ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital per sotmetre's a algunes proves, tot i que aparentment només té "cremades a mans i turmells".