L'accés general a la nova seu del Govern a Manresa serà a través d'un gran porxo pel carrer de la Codinella

Salvar un desnivell de deu metres, casar un edifici nou de trinca amb un de fa més de 400 anys i fer-ho en un entorn històric marcat per la presència de la Seu. Són alguns dels reptes que van haver d'afrontar els arquitectes que van guanyar el concurs d'idees organitzat per la Generalitat per fer la seva seu a la Catalunya Central a Manresa. S'hi van presentar 45 equips, dels quals en van quedar cinc de finalistes. La UTE integrada per Humbert Costas, Carlos Durán i Eliana Cubrellati va guanyar.

Costas, explicava ahir que, quan van visitar per primer cop l'indret on anirà l'edifici, van tenir clar de seguida que l'entrada per la Baixada de la Seu havia de ser la institucional mentre que al carrer de la Codinella hi farien la general amb un porxo sota coberta d'una «gran alçada» i «transparent» que, un cop traspassat, accedirà a l'oficina d'atenció ciutadana, a l'esquerra, que tindrà 537 m2 i quedarà entre la planta baixa i la planta altell; i a la resta de les dependències, a la dreta, amb un pati central que va definir com el «cor» i el «pulmó» de l'edifici. Va posar en relleu el recorregut que permetrà fer aquest pati des del carrer de la Codinella fins a davant de la Seu mitjançant «el forat que li fem a l'edifici antic» (a la imatge superior, al fons) salvant un desnivell de tres plantes. El sostre de vidre del pati es podrà obrir i tancar per temes d'estalvi energètic.



Les plantes, una a una

Els espais auxiliars i de serveis -espais de vigilància, de recepció, el menjador dels treballadors, la centraleta- estaran a la planta 1, amb un accés per la Baixada de la Seu. A la planta 2 se situaran els espais comuns i la sala d'actes, de 400 m2, que es cedirà a la ciutadania. Aquí, com s'ha dit, hi haurà l'accés per la Baixada de la Seu més institucional. Les plantes 3, 4 i 5 allotjaran la resta d'oficines. Pel que fa a l'aparcament, a la planta -1, s'hi accedirà per la Via de Sant Ignasi.

Costas encara va parlar d'un altre repte: aconseguir que, quan l'edifici estigui acabat, la ciutadania se'l faci seu de seguida i l'integri amb naturalitat a la fisonomia de la façana monumental a la qual entrarà a formar part.



La cronologia

Fins que Manresa guanyi aquesta nova construcció queden sis anys. Abans del 15 de gener del 2021, els arquitectes hauran de presentar la redacció del projecte bàsic i fins al 30 d'abril tindran temps per lliurar el projecte d'execució. Mentrestant, es farà l'enderroc dels dos edificis pendents d'anar a terra on anirà la nova construcció i es faran els estudis arqueològics pertinents, tenint en compte la seva situació en un punt de la ciutat d'evident interès arqueològic. A finals de juliol, Infraestructures.cat iniciarà la licitació de les obres d'execució, que hauran de començar el primer trimestre del 2022, amb una durada de tres anys i mig, aproximadament.

Es preveu la recepció de l'obra cap a l'estiu del 2025 i que l'edifici entri en funcionament el primer semestre del 2026, després que la Generalitat n'hagi enllestit l'adequació interior.