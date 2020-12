«Manresa és un dels bressols de l'escalada al nostre país i per això hi ha tanta demanda»

A cavall entre Berga, on viu, i Manresa, la ciutat on va néixer, Núria Picas, tota una campiona del món d'ultratrail com Núria Picas busca temps d'on no en té per practicar l'escalada, una de les seves passions. La seva relació amb els propietaris d'Indoorwall li ha donat l'oportunitat de retrobar-s'hi, mentre espera un nou projecte, ara que sembla que no tindrà tants maldecaps parlamentaris.

Quina vinculació té amb Indoorwall?

Jo vinc del món de l'escalada, tot i que la vida m'ha fet corredora i fa molts anys que em dedico a les curses de muntanya. Això és una mica tornar als orígens i tenir aquestes instal·lacions al cor de Catalunya provoca que tinguis moltes ganes de venir a entrenar-t'hi, sobretot. També vinc arran de la meva amistat amb la Berta Martín, una de les propietàries. Per a mi és un referent femení, dels que m'agrada buscar, i li vaig demanar que m'ensenyés el centre i pogués escalar amb ella. Val la pena, perquè és una instal·lació com n'hi ha poques a la península.

Vostè viu a Berga, fa molta vida aquí a Manresa?

Ja sabeu que a mi m'agrada molt l'aire lliure i tot el que pugui fer a fora, millor que a dins. Però disposant d'aquesta instal·lació ve molt de gust un entrenament específic en un lloc que és com un gimnàs, però especialitzat en escalada. Si es vol progressar en aquest esport és molt interessant fer una o dues sessions a la setmana, i si tinc algú al costat que en sap, ho aprofito.

Ens han comentat que tenien molta demanda de gent de la zona abans d'obrir. És un lloc adequat, Manresa?

Totalment. Manresa és un bressol de l'escalada al nostre país. Disposem de la cara nord de Montserrat i tenim molta tradició de muntanya, escalada i excursionisme, amb dos centres com el de la Comarca de Bages i el Montserrat. Això fa que hi hagi molta demanda. Fins ara només hi havia un rocòdrom i ara n'hi ha dos amb cara i ulls.

El confinament pot haver esperonat les ganes de fer esport?

Sí, s'ha notat molt, hi ha hagut un boom a la muntanya. També passa que han vist molts vídeos tancats a casa i ara diuen que ho volen fer ells. De fet, el primer dia que vaig venir vaig quedar sorpresa de tantes persones com hi havia.

També ens han avançat que ara construiran la part infantil. Per a vostè, que té nens, deu ser interessant?

Sí, ja compto les hores. Els meus nens tenen ganes de venir i serà un espai bonic, ambientat en Montserrat. I la tercera fase, a l'aire lliure, encara serà millor.

Quin projecte té ara Núria Picas al cap?

En tinc un de personal que he decidit fa poc. Em vull centrar en els estudis de guia d'alta muntanya. Ara m'hi començaré a formar a la Pobla de Segur i dura un any i mig. He estat un altre any i mig al Parlament i he decidit girar full. La cabra tiba cap a la muntanya, mai millor dit.