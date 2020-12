Quatre sèries per veure durant aquest pont

El toc de queda i les restriccions de mobilitat fan més difícil buscar alternatives per gaudir del pont del desembre. No obstant això, un pla que mai falla per passar una bona estona amb la família sense sortir de casa són les sèries. Per això, et proposem cinc minisèries que et fascinaran i, sobretot, podràs acabar en el transcurs d'aquest pont. Prepara les crispetes i una bona manta, perquè amb aquestes propostes no voldràs sortir del sofà:



1. Normal People (Starzplay)

Si vas veure la pel·lícula "Call me by your name" i et va agradar, de ben segur que ho farà Normal People. La sèrie, adaptació de la novel·la de Sally Rooney, t'enganxarà per la simplesa i sentiment de proximitat que genera la relació d'amor entre la Marianne i el Connell. Una producció en la qual, al cap i a la fi, t'hi podràs sentir molt identificat.



2. Gambito de dama (Netflix)

És, ja, la minisèrie més vista de la seva història i ningú dubta que continuarà mantenint-se entre les produccions més vistes durant les festes de Nadal. Gambito de dama narra la vida de Beth, una nena que té un don molt especial: se li dona bé jugar als escacs. Amb el seu visionat descobriràs com l'actriu Anya Taylor-Joy aconsegueix la fama gràcies a aquest hobby.





3. Mindhunter (Netflix)

Mindhunter és una sèrie de dues temporades que retracta la ment dels assassins més famosos dels Estats Units. Al lloc web Rotten Tomatoes, la primera temporada va aconseguir un 97% d'aprovació tenint en compte 96 ressenyes professionals.

4. Patria (HBO)

Una sèrie made in spain. Adaptada de la novel·la de Fernando Aramburu, Patria relata l'impacte de la banda terrorista ETA en la relació de dues families que un cop van ser inseparables.