Moià persevera per recuperarel mural inspirat en el Guernica

El mural de l´1 d´Octubre inspirat en el Guernica ja torna a lluir a la plaça del CAP de Moià. Després que el col·lectiu ultradretà Unión de Brigadas retirés la primera versió del mural, que s´havia instal·lat en una lona, l´ANC de l´Estany-Moià va decidir restablir-lo per persistir en la idea de recordar el que va passar en el referèndum d´autodeterminació de l´any 2017.

Aquest diumenge al migdia, un centenar de persones van ser presents a la plaça per reinaugurar el mural. Aquest cop, l´obra que commemora l´1-O i que s´inspira en el Guernica de Picasso ha estat pintada com un grafit a la paret amb la voluntat de resistir a possibles actes vandàlics.

Pere Antúnez, coordinador de l´ANC local de Moià, va explicar a Regió7 que, «un cop s´acabi de pintar, hi posarem un protector i, per tant, si venen i hi pinten a sobre, el podrem netejar i quedarà el mural original. Si ho volen treure, hauran de venir amb un martell i una escarpa».

Durant l´acte d´inauguració, els dos artistes de l´obra, Eduard Altarriba i Irene Martí, feien els últims retocs amb els esprais i les pintures davant l´atenta mirada dels presents.

Al mural s´hi poden veure perfectament algunes de les imatges més icòniques del Guernica original de Picasso, com els rostres que reflecteixen l´horror, mesclades amb elements representatius de l´1 d´Octubre.

«El mural té molts matisos, a dalt de tot hi ha un colom de la pau que es caga en l´agressió que reben els participants del referèndum. Hi ha el Piolín, policies que agredeixen una senyora que és a terra, un home que es mira la televisió i plora per tot el que està passant», va dir Pere Antúnez.

L´acte va incloure una actuació musical i els parlaments d´Antúnez i de l´alcalde de Moià, Dionís Guiteras. «Amb aquesta segona inauguració demostrem que als moianesos no ens acovardeixen en la nostra lluita i afany de llibertat. Estic molt agraït als organitzadors per aquesta perseverança i insistència», va exposar el batlle.

La decisió de l´ANC local de l´Estany-Moià de tornar a instal·lar el mural va tenir en compte la repercussió global que va tenir la primera versió de l´obra. «Havíem de tornar a posar el mural ja que en només quatre dies va tenir un impacte important en l´àmbit de tot Catalunya i també fora del país. Vam veure que això molestava i, per tant, tornar-lo a posar és una manera de reivindicar-ho», va opinar Antúnez.

Per cloure la inauguració del mural de l´1 d´Octubre, els assistents a la plaça del CAP es van aixecar de les cadires per cantar de viva veu l´himne nacional de Catalunya, Els segadors.