Avinyó completa l’obra de restauració de la singular torre dels Soldats

Avinyó ha completat la remodelació i habilitació com a espai visitable d´un dels seus monuments més singulars, la torre dels Soldats, que va formar part d´una línia de telègrafs òptics creada el segle XIX, i del que ara només en falten els darrers detalls explicatius.

L´obra que s´ha dut a terme en aquesta última fase d´intervenció ha permès restaurar parcialment una part dels murs que envoltaven la torre que s´han completat amb una construcció d´acer on s´han marcat les espitlleres. Quant a la torre en si, també se n´han refet els merlets, que estaven molt erosionats, i que és un dels elements que millor permeten veure la millora que s´ha fet de la imatge exterior, mentre que a l´interior s´ha materialitzat la construcció d´una escala de cargol metàl·lica que enllaça amb una passarel·la perimetral a l´alçada del que havia estat la primera planta i la plataforma allargada que hi ha a nivell de la coberta. Aquesta estructura metàl·lica no només permetrà descobrir els detalls interiors de l´estructura, sinó que també farà que la part superior de la torre funcioni de mirador paisatgístic amb vistes als turons d´Artés i Sant Feliu Sasserra, el que facilitarà entendre perquè funcionava com a telègraf òptic. Tanmateix, actualment l´accés a l´interior de la torre està tancat per una porta. Ara falta acabar-hi d´instal·lar el contingut explicatiu, tot i que els plafons que serviran de suport ja hi estan posats.

La intervenció que s´hi ha dut a terme no ha tingut per objectiu fer una reconstrucció de la torre sinó la seva consolidació amb alguns elements afegits que permeten entendre el que hi havia i com s´utilitzava de manera que es preserven les restes amb el seu aspecte original.

Els treballs van començar amb una primera fase en què es va realitzar la prospecció arqueològica al voltant de la torre i el fortí, que va posar al descobert alguns elements, probablement de la part del recinte on residien els soldats, com ara restes de l´espai on hi havia el foc a terra, una línia de rajoles i objectes com un morter de cuina. L´objectiu d´aquesta intervenció ha estat preservar el que queda de la torre i fer un recorregut didàctic que mostri com era i la seva relació en xarxa amb altres torres del voltant que no s´han conservat, com la d´Artés, per una banda, i la de Sant Feliu Sasserra, per l´altra.

Els treballs de restauració d´aquest monument arquitectònic van començar fa sis anys, quan es va fer una primera intervenció per consolidar el que hi havia i fer un primer adecentament de l´entorn més immediat.

Aquesta última fase que s´ha completat es va iniciar a començament d´any, però va quedar aturada uns mesos a causa de la situació d´excepcionalitat i el període de confinament decretat la primavera passada per la pandèmia de la covid-19.

La restauració de la torre dels Soldats té per objectiu mostrar com era i com funcionava aquesta construcció des d´un vessant didàctic que complementi in situ el que ja s´explica a l´Espai Matiners dedicat al combat que hi va tenir lloc durant la segona guerra Carlina del 1848, i on hi ha una rèplica a escala de la torre i es fa referència al sistema de telegrafia òptica.