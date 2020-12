L'esporga retarda els llums del segon tram del Passeig

Aquest Nadal, Manresa, com va avançar Regió7, tindrà més carrers, places i rotondes il·luminades que mai, entre els que s´encarreguen d´engalanar les entitats comercials i l'Ajuntament, així com també el Grup Santasusana, en el cas de ca la Buresa. Tanmateix, hi ha hagut algunes novetats i canvis de darrera hora. És el cas del segon tram del Passeig de Pere III, que no es va il·luminar quan tocava perquè va coincidir amb la campanya d´esporga però que des del cap de setmana passat ja llueix il·luminat. El comerç del vial hi va tornar a posar llums el 2015, després de més de vint anys sense.

La Muralla de Sant Domènec, una de les grans novetats d'enguany, no està il·luminada ni ho estarà. L'Ajuntament la va incloure per error en el llistat dels vials que tindrien llums de Nadal pagats pel comerç enlloc de la Muralla del Carme, que sí que en té. Aquest Nadal tampoc no hi haurà llums al carrer de Carrió, també inclòs en el llistat per error, on feia un parell d´anys que el comerç del vial havia sumat esforços per posar-ne després de quatre anys sense.

Segons va explicar ahir a aquest diari Llorenç Juanola, d´electrodomèstics Juanola, el fet que hagi tancat alguna botiga al carrer, juntament amb la complexitat d´organitzar-ho, els ha decidit a no posar-ne i que sigui cada comerç, de manera individual, que en posi si en vol.

La il·luminació al segon tram del Passeig inclou l´inici del primer tram per la banda de la plaça de Crist Rei fins a abans del Kursaal.