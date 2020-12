Jordi Pesarrodona serà el bagenc més ben situat a les llistes de Junts

Jordi Pesarrodona i David Saldoni son els dos bagencs que quedaran situats en posicions més avançades a les llistes de Junts per Catalunya a les properes eleccions al Parlament de Catalunya que s'han de celebrar el 14 de febrer. Aquest cap de setmana la formació ha celebrar les primàries per confeccionar les candidatures a cadascuna de les províncies.

En el cas de la de Barcelona, on ja estava determinat que estaria encapçalada per qui serà la candidata del partit, Laura Borràs (que es va imposar a Damià Calvet en unes primàries anteriors), aquesta estarà acompanyada en les primeres posicions pel president de la Cambra, Joan Canadell, i per Elsa Artadi, portaveu i vicepresidenta del partit, ja que han obtingut amb 1.269 i 1.212 vots respectivament.

Per darrera d'ells hi haurà l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, l'exconseller Lluís Puig, l'actual portaveu del Govern, Meritxell Budó.

El primer bagenc d'aquesta candidatura és l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i exconseller comarcal del Bages per Esquerra Republicana Jordi Pesarrodona, que ha obtingut 331 vots i ocuparà la 14a posició de la llista, mentre que l'exalcalde de Sallent i actual director general de Transports, David Saldoni, estarà en el número 17, després d'haver obtingut 208 vots. Un altre bagenc, el jove surienc Miquel Flores, ha obtingut 15 vots i quedarà situat a la posició 55 de la llista.