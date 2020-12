Dues llars d'infants municipals de Manresa estrenen espais de socialització

Les llars d'infants municipals de Manresa La Llum i Bressolvent han posat en marxa els 'Tastets Educatius', espais de joc i socialització pensats per a infants d'1 a 3 anys de famílies que no requereixen l'horari complet habitual de la llar d'infants.

Així, els Tastets neixen amb el propòs it d'adaptar aquests centres educatius a les necessitats i interessos de les famílies de la ciutat, compartint els mateixos objectius que les llars de garantir als infants el dret de participar en contextos de desenvolupament integral.

No totes les famílies necessiten els serveis i els horaris d'una llar d'infants, però sí que creuen convenient que els seus fills freqüentin unes hores a la setmana algun espai de joc i socialització que complementi els continguts familiars. És en aquest context que s'han creat els Tastets, amb la finalitat d'oferir altres opcions i de recollir les inquietuds de les famílies per tal de facilitar i ampliar el context educatiu dels infants, a la vegada que també permet ser un espai de respir per a les famílies.

Els Tastets tenen una estructura flexible pel que fa a assistència, horaris i normativa, que permet respondre i adaptar-se a una diversitat més gran de necessitats i demandes. El servei es presta de novembre a juny, però el període d'inscripcions al servei està obert al llarg de tot el curs a partir de desembre, quan les places fixes de l'escola ja estan gairebé consolidades.

Els infants que participen als Tastets Educatius ocupen places vacants i formen part dels grups estables com un alumne més del grup bombolla, però amb una assistència de menys dies setmanals. Així, es respecten totes les mesures preventives que ja s'estan duent a terme a les llars d'infants municipals amb motiu de la Covid-19.

Es plantegen diferents modalitats de servei:



El tastet educatiu de matí: dins d'aquesta modalitat hi ha dues possibilitats. Les sessions tenen lloc tres cops per setmana de 9 a 12 h i s'estructuren en quatre moments: l'acolliment, l'esmorzar, l'activitat de matí i el comiat. Dins d'aquest marc es desenvolupen segons els interessos i demandes dels infants. Les sessions tenen lloc dos cops per setmana de 9 a 12 h. El marc i l'estructura és la mateixa que l'exposada anteriorment.

El tastet educatiu de tarda: dins d'aquesta modalitat s'ofereixen les 5 tardes de la setmana de 15 a 17 h. Aquestes sessions es divideixen en els següents moments: acolliment, desenvolupament de la tarda, berenar i comiat.



Per poder accedir al servei es demana un compromís d'assistència en funció de la modalitat escollida. El servei es paga per mensualitat. La modalitat de tres matins té un preu de 49 euros al mes, la de dos matins de 32 euros al mes i la de cinc tardes de 54 euros al mes. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, es pot contactar directament amb la llar d'infants La Llum (lallum@suara.coop | Tel. 938 776 752) i la llar d'infants Bressolvent (bressolvent@suara.coop | Tel. 938 77 10 37).