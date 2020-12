El govern britànic admet que la nova variant de la covid-19 està «fora de control»

El govern britànic ha admès que la nova variant de la covid-19, que es contagia molt més ràpid que les anteriors, està "fora de control". Així ho ha dit el ministre de Salut, Matt Hancock, en entrevistes a la BBC i SkyNews aquest diumenge. "Tenint en compte com de ràpid s'estén la nova variant del virus, serà molt difícil mantenir-lo sota control fins que haguem desplegat la vacuna", ha afegit Hancock, que ha demanat als ciutadans que actuïn "com si tinguessin el virus" i es quedin a casa per evitar més contagis. Mentrestant, creixen els estats europees que suspenen les connexions aèries o ferroviàries amb el Regne Unit per evitar l'arribada de la nova soca del virus.

Ja ho han fet els Països Baixos, Bèlgica i Itàlia. Espanya ho estudia, a l'espera d'una resposta "coordinada" de la Unió Europea.