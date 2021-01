Sant Joan rep els Reis amb un recorregut estàtic improvisat a última hora

Sant Joan de Vilatorrada ha celebrat aquest diumenge la primera jornada de la cavalcada de reis estàtica, organitzada amb presses i corredisses però amb un resultat final gens decebedor. L'activitat s'ha portat a terme a la sala Cal Gallifa de 4 a 8 de la tarda, i es repetirà aquest dimarts a la mateixa ubicació i horari.

La primera sorpresa que s'han trobat els nens i nenes en entrar a l'espai era amb la càlida benvinguda de l'animador Jordi Callau. Mentre anaven avançant en el recorregut, diferents escenes, com la dels àngels, amenitzaven el circuit del «Parc de l'Orient», com anomenava el lloc Jordi Callau. Fins que arribaven a l'escena principal, formada bàsicament pels reis i per patges infantils, a dalt de l'escenari. Els infants retornaven les salutacions gairebé ininterrompudes de Ses Majestats i, des de la distància, es feien fotos per compensar la impossibilitat del contacte personal. A la sortida, els nens i nenes eren obsequiats amb un globus.

El regidor d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Àngel Sáez, ha lamentat que el consistori ha hagut d'improvisar un format de cavalcada estàtic amb molts pocs dies de marge, ja que el Procicat va dictar el passat 28 de desembre unes mesures incompatibles amb la idea inicial de cavalcada del municipi bagenc.

A dins l'espai l'aforament màxim permès ha estat de 30 persones i sis grups, tot i que cada bombolla familiar no podia coincidir en un mateix espai, i cada un estava ben delimitat. A més, la zona en la qual els infants podien saludar els reis era molt àmplia, i per tant, les aglomeracions eren pràcticament impossibles. Aquest diumenge han assistit unes 160 famílies, i per dimarts s'hi han inscrit prop d'unes 250.