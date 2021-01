Navarcles iniciarà aquest dijous les obres de la rotonda d'entrada al poble

L'esperada rotonda de la plaça 1 d'octubre de Navarcles, situada a l'encreuament que hi ha davant de l'Hostal Baviera, serà una realitat aquest 2021. Dijous vinent, 7 de gener, començaran els treballs de construcció de la nova rotonda a la BV-1221, que es convertirà en una porta d'entrada i de distribució de la circulació cap al nucli de la població.

La demanda per a ordenar el nus viari de la plaça ve del 2007. El projecte, però, segons han informat fonts municipals, s'ha anat endarrerint perquè l'espai, que és una de les entrades principals al municipi, «té una pendent molt complicada i s'havien de garantir els paràmetres de seguretat i estudiar com canviaria la mobilitat». El projecte es va aprovar finalment el 2018 però va quedar aturat a causa de la pandèmia. La nova rotonda suposarà una millora de l'ordenació i distribució tant del pas de vehicles com de vianants, ja que és un punt on conflueixen els carrers Dr. Artigalà, Manresa i Balmes, i el passeig Àngel Vivó. En aquest indret ja hi ha una vorera circular que fa les funcions de minirotonda.

El projecte dissenyat per la Diputació de Barcelona ha de millorar l'accessibilitat en aquest punt i, de retruc, la seguretat viària i la mobilitat en general. Aprofitant que es construirà la nova infraestructura també es donarà continuïtat als itineraris de vianants, i s'integrarà l'espai de la plaça al teixit urbà.

A banda de la rotonda pròpiament, el projecte contempla unes voreres de més amplada que les actuals, zones d'estada, passos de vianants, s'ordenarà l'espai de la parada de bus, es renovarà la xarxa de drenatge de la carretera i el sanejament dels carrers, i es plantarà arbrat viari. També s'enderrocarà l'antiga estació transformadora i se soterraran les línies elèctriques i telefòniques.

Les obres, que executa la Diputació de Barcelona com a titular de la carretera, està previst que acabin en un termini de 10 mesos. El cost dels treballs ascendeix a 650.000 euros, que cobriran al 50% la Diputació i l'Ajuntament de Navarcles.