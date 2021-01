Les 15 estrenes de cine més esperades del 2021

La collita de 2021, en què es barregen les pel·lícules de producció recent amb les que van quedar sense estrena a causa de la pandèmia i les que s'han rodat durant el confinament, promet grans alegries. Ja ho veurem. El que segueix és una selecció de 15 títols internacionals i espanyols, als quals podríem afegir-ne d'altres que són en boca de tothom, com l'últim James Bond, 'Blonde' –el film d'Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe protagonitzat per Ana de Armas–, la biografia d'Elvis Presley en mans de Baz Luhrmann, el retrat de la marca Gucci a càrrec de Ridley Scott, l'última de M. Night Shyamalan –'Old'–, el 'Pinocho' animat de Guillermo del Toro, el nou 'Esquadró suïcida', el 'gore' zombi sud-coreà de 'Península', el 'remake' de 'West side story' realitzat per Steven Spielberg, el documental de Todd Haynes sobre The Velvet Underground o 'Cry mascle', el nou film de Clint Eastwood com a director i actor.



'Viuda negra', de Cate Shortland



Si es compleixen els plans, serà la segona estrena 'forta' de l'any (7 de maig) després de l'últim James Bond. Va créixer com a personatge amb els films d''Els Venjadors' i ara és protagonista absoluta del seu destí. El relat se centra en experiències prèvies de la superheroïna encarnada per Scarlett Johansson. La directora australiana Cate Shortland debuta en l'univers cinematogràfic de Marvel.



'Misión Imposible 7', de Christopher McQuarrie



Anunciada la seva estrena per al 19 de novembre, apareix la setena entrega de les aventures cinematogràfiques del grup de 'Misión impossible', capitanejat per Tom Cruise. Repeteixen Simon Pegg i Rebecca Ferguson i s'hi afegeix Hayley Atwell, l'agent Carter de l'arc temàtic d'Els Venjadors. Malgrat els seus 58 anys, Cruise, que abans, al juliol, estrenarà 'Top Gun: Maverick', segueix solvent en les escenes d'acció.

'The Matrix 4', de Lana Wachowski



Dirigida per Lana Wachowski, la quarta entrega de 'Matrix' arribarà a les sales el 22 de desembre com a plat més suculent del nou i normalitzat Nadal. Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss tornen als seus papers en un film amb un argument i un rodatge que s'han vist envoltats d'un considerable secretisme. La fórmula semblava esgotada, però davant el nou context cinematogràfic, pot ser la gran sorpresa.





'Dune', de Denis Villeneueve



Sí no és el film més esperat, poc li falta. A Denis Villeneuve li van els desafiaments, com rodar una continuació de 'Blade runner' o aquesta nova versió de la novel·la de Frank Herbert després del fracàs de l'anterior adaptació, realitzada per David Lynch el 1984. La nova aventura al planeta Arrakis, amb la rivalitat entre Arkonnen i Atreides i la mitologia de l'espai, s'estrena l'1 d'octubre.

'La crónica francesa', de Wes Anderson



Estava prevista per a Cannes de l'any passat. Més que a punt des de fa mesos, l'última fantasia de Wes Anderson està ambientada a la redacció d'un diari nord-americà en una ciutat francesa imaginària, i compta amb un repartiment que treu el singlot: Bill Murray, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Kate Winslet, Saoirse Ronan, Christolph Waltz i Willem Dafoe.





'The Beatles: Get back', de Peter Jackson



Titànic treball l'emprès per Peter Jackson en aquest documental sobre la gravació de l'últim àlbum de The Beatles, 'Let it be', i el famós concert improvisat que van fer al terrat d'Apple Corps. Selecciona, digitalitza i remunta el material filmat per Michael Lindsay-Hogg a la seva pel·lícula de 1970 i més de 100 hores de gravació de les sessions del disc. Estrena prevista el 27 d'agost.

'Benedetta', de Paul Verhoeven



També hauria engrossit la selecció de Cannes 2020 i es diu que pot ser la inauguració de Cannes 2021. Paul Verhoeven viatja en el temps, com va fer amb l'edat mitjana de 'Els senyors de l'acer', per explicar la història d'una monja del segle XVII que té desconcertants visions eròtiques. Basada en un assaig sobre el lesbianisme als convents, compta amb Charlotte Rampling i Virginie Efira.

'Otra ronda', de Thomas Vinterberg



El film europeu de l'any passat mostra un Thomas Vinterberg en plena forma i, sobretot, un Mads Mikkelsen en estat de gràcia malgrat ser una obra coral. Quatre professors d'institut decideixen tenir durant cada dia la mateixa taxa d'alcohol i veure com reaccionen en la vida acadèmica i la familiar, i si poden millorar en les seves conductes quotidianes. Trista i divertida, arriba el 9 d'abril.

'Luca', d'Enrico Casarosa



Amb 'Raya' (Disney) i 'Earwig y la bruja' (Ghibli), 'Luca' (Pixar) completa la terna més atractiva del pròxim cine d'animació. Dirigida pel debutant Enrico Casarosa –responsable dels 'storyboards' de 'Ratatouille' i 'Up'–, està ambientada en una plàcida localitat de la Riviera italiana, on un nen amb ganes d'aventures coneix un monstre marí amb aparença humana. Estrena el 27 de juliol.





'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa



Han passat divuit anys des de 'Los lunes al sol'. Fernando León de Aranoa recupera l'esperit d'aquella obra amb Javier Bardem a través d'una afilada sàtira que s'introdueix en el món de les relacions laborals al si d'una empresa de províncies que començarà a patir una sèrie de catastròfiques desgràcies. Produeix The Mediapro Studio i té prevista la data d'estrena en el tercer trimestre de l'any.



'Espíritu sagrado', de Chema García Ibarra



Des del seu debut en el curtmetratge amb 'El ataque de los robots de Nebulosa-5' (2008), l'il·licità Chema García Ibarra ha anat consolidant el seu prestigi als festivals internacionals on ha presentat bona part dels seus treballs, que l'han convertit en un dels talents més inclassificables del nostre cine. Ha acabat fa poc el que serà el seu primer llargmetratge, rodat a Elx després del confinament.

'La abuela', de Paco Plaza



Paco Plaza torna al gènere de terror pur després del 'thriller' 'Quién a hierro mata'. Ho fa amb un guió de Carlos Vermut que gira al voltant de la por d'envellir i té com a protagonista una jove que torna de París per cuidar la seva àvia, que ha patit un vessament cerebral. La producció es va haver d'aturar després de l'estat d'alarma i es va reprendre mesos després amb molta cura a causa de l'avançada edat de l'actriu que fa d'àvia.

'La hija', de Manuel Martín Cuenca

Després d''El autor', Manuel Martín Cuenca torna a comptar amb Javier Gutiérrez per protagonitzar aquest 'thriller' inquietant amb Patricia López Arnáiz. Tots dos es converteixen en una parella amb fosques pretensions que intentarà ajudar una jove adolescent que es queda embarassada. ¿Quines són les seves intencions? Una producció de Mod que podrem veure de cara a la pròxima temporada de premis.





'Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón



Basada en la novel·la homònima de Javier Cercas, Daniel Monzón ens submergeix en l'extraradi de la Barcelona dels anys setanta per recuperar l'esperit del cine quinqui a través d'una història de joventut, amor, rebel·lia, música i delinqüència. Una producció ambiciosa plena de cares desconegudes que ens remunta als paisatges amb molta fúria adolescent i marginació social de 'Deprisa, deprisa'.



'Veneciafrenia', d'Álex de la Iglesia



Després de la seva incursió en la ficció televisiva amb '30 monedas' (HBO), Álex de la Iglesia s'alia amb Sony Pictures i Amazon Prime Video per fer de mestre de cerimònies d'una sèrie de pel·lícules de terror disposades a tall d'antologia. La primera serà seva, està ambientada a Venècia i enfrontarà un grup de turistes contra una població autòctona embogida.