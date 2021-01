Albert Rivera demana donar preferència als polítics en la vacunació contra la covid-19

L'exlíder de Ciutadans Albert Rivera, retirat de la política, s'ha pronunciat sobre la campanya de vacunació contra la covid-19 en marxa a Espanya. I ho ha fet via Twitter per opinar que el Ministeri de Sanitat hauria de donar prioritat als polítics en la vacunació. Argumenta que així «donarien exemple» i serien «immunes per estar disponibles 24 hores i 365 dies en la pandèmia»



Una controvertida opinió que es produeix després de la dimissió del conseller de Sanitat de Múrcia, Manuel Villegas, després de conèixer-se que tant ell com més de 400 funcionaris i alts càrrecs del Servei Murcià de Salut es van saltar el protocol del Ministeri de Sanitat i es van posar la vacuna contra la covid-19. A Rivera li han caigut tota mena de crítiques a les xarxes.





Potser caldria vacunar primer aquells que durant l'estat d'alarma van estar al peu del canó als supermercats i similars....aquelles persones que no poden treballar desde casa davant d'una situació com aquesta..fa temps que algunes persones d'aquest país han deixat de ser exemple — Maria Lorente (@marials1981) January 21, 2021

Yo creo que para dar ejemplo deberían vacunarse cuando les toque, en su turno, como cualquier ciudadano más. ¿Es que una persona que trabaja en un supermercado no tiene el mismo derecho que un político? — FisionBoy (@FisionB) January 20, 2021