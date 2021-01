El pla urbanístic de Sallent dona la clau al consistori sobre el parc solar del Cogulló

Sallent disposa d'un Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) especialment restrictiu pel que fa a la instal·lació de camps fotovoltaics, la qual cosa dona a l'Ajuntament un pes molt específic perquè prosperi o no un projecte com el que ICL proposa al runam del Cogulló. En el darrer ple municipal, celebrat dimecres al vespre, el grup municipal de Fem Poble, que és a l'oposició, va treure a debat en el torn de precs i preguntes l'avantprojecte que l'empresa minera té sobre la taula (que Regió7 va avançar el 12 de gener passat), respecte el qual va expressar els seus «molts dubtes» (vegeu-ne més detalls en el desglossat).

L'equip de govern (ERC) va expressar el que el seu alcalde, Oriol Ribalta, ja havia posat de manifest en aquest diari (vegeu edició de dimecres), en què manifestava que veuen bé el projecte, sempre i quan es compleixin dos requisits. D'una banda, que aquest projecte no entorpeixi ni endarrereixi el procés de desaparició del runam del Cogulló, damunt del qual pesa una sentència judicial que n'ordena la restauració, i, de l'altra, que els beneficis d'aquest camp fotovoltaic reverteixin, «no només en el municipi, sinó de manera directa en els veïns de Sallent». I que la voluntat de l'executiu és que, quan tinguin accés al projecte, s'obri un debat entre tots els grups polítics per valorar-ne els pros i els contres i, partir d'aquí, prendre un posicionament i una decisió definitius. I en aquest punt, Oriol Ribalta va subratllar que el Pla Urbanístic Municipal dona a l'Ajuntament la clau definitiva sobre projectes com el que ara planteja ICL, perquè es tracta d'un document que d'entrada només permet camps solars fotovoltaics d'una màxim de 0,5 hectàrees.

«Qualsevol infraestructura de plaques solar de més de mitja hectàrea, el nou ordenament urbanístic requereix que s'hagi d'aprovar de forma explícita per l'Ajuntament, la qual cosa no és freqüent. Per tant, en aquest cas hi tenim a dir», reblava el batlle sallentí. Cal recordar que la proposta que promou l'empresa minera ocuparia una extensió de 12,5 hectàrees.

En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme, Miquel Estruch, va incidir en què «aquests tipus de projectes referents a parcs fotovoltaics no entren a l'Ajuntament, sinó que van al Consell Comarcal, que els remet a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que és qui avalua el projectei hi dona o no llum verd. Però nosaltres tenim un POUM restrictiu que ens permet dir-hi la nostra i requereix demanar-nos una modificació. Per tant, nosaltres tenim la paella agafada pel mànec, en aquest àmbit. A l'hora d'avaluar-ho val la pena que ens el mirem i el debatem entre tots».

Tal i com ha anat informant aquest diari, ICLplanteja aprofitar temporalment una part de l'enorme runam del Cogulló, on ja no s'aboca material des del juny del 2019, per instal·lar un parc fotovoltaic a tota la cara sud, amb una superfície global de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció contínua de 30 megawatts.

Segons es detalla en la diagnosi territorial que complementa l'avantprojecte, això es traduiria en una producció anual de 45 gigawatts, «que seria equivalent al consum de més de 12.000 llars i podria cobrir tot el consum del municipi de Sallent, tant de llars com d'enllumenat públic, comerços i indústria».

Fem Poble, grup municipal que és a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, va demanar en el ple a l'equip de govern «màxima transparència i parlar obertament» tot el que faci referència al projecte del parc fotovoltaic que ICL planteja al Cogulló. Una proposta que, d'entrada, aquesta formació entoma amb tots els recels, començant pel fonament jurídic, «perquè estem parlant d'un parc fotovoltaic que s'instal·laria sobre un lloc, el runam, on recau una sentència judicial que justament el que diu és que ha de desaparèixer», segons va argumentar el seu portaveu, Guillem Cabra. Quant a la compatibilitat de les dues activitats, Fem Poble exposava que «una recent sentència del Centre Internacional d'Arranjament de Diferències Relatives a Inversions qualifica la vida útil de les instal·lacions fotovoltaiques de 35 anys. Qui pot creure que fent una inversió de desenes de milions d'euros no es mantindrà mentre es pugui per treure'n el màxim rendiment? I això sobre un terreny sentenciat judicialment». Fem Poble va manifestar que «tenim dubtes mediambientals, però sobretot tenim dubtes de model de lluita contra el canvi climàtic, perquè podem tornar a caure en el parany del capitalisme, en aquest cas del capitalisme verd. Que és que aquelles empreses que han contaminat durant anys, ara es vulguin lucrar a partir d'aquests residus que han generat, amb les energies que avancen cap al canvi climàtic».

En relació al benefici que en pugui treure el municipi, Cabra exposa que «ICL explica que el camp fotovoltaic podria cobrir amb escreix el consum energètic de Sallent. El que no es diu és que l'energia que produirà no es canalitzarà cap a Sallent, sinó que s'enviarà directament a la seva venda a la xarxa de Red Eléctrica. Dit planerament, no hi haurà cap cable que transporti l'energia del Cogulló cap a les cases sallentines». El portaveu de Fem Poble reblava que « ens preocupa no caure en la cortina de fum, perquè mentre parlem de plaques solars no parlem, per exemple, de la planificació d'un nou runam a Súria o de l'ús del 80% de l'aigua de la depuradora de Manresa per a les instal.lacions d'ICL».