Deu científiques de pel·lícula i de sèrie

Dones fortes, decidides, moltes vegades incompreses. També plenes d'incerteses i sempre amb una visió femenina sobre la seva feina. Novel·les i obres de divulgació han portat les dones científiques al gran públic, però ha sigut el cine i les sèries de televisió les que més han fet per la difusió de la seva trajectòria o d'una manera de desenvolupar una vocació per sobre dels biaixos de gènere que encara pesen en la ciència. Aquí us deixem una selecció de dones científiques de pel·lícula, totes de ficció, tot i que algunes estan inspirades més o menys lliurement en personatges reals.



1. Goril·les en la boira

Diane Fossey va ser un personatge real, una experta zoòloga que als anys 60 va trencar un dels mites arrelats en la societat, que els goril·les eren éssers molt perillosos per a l'home. El seu caràcter indòmit i la comesa que va abordar, endinsant-se gairebé en solitari a les muntanyes d'Uganda per investigar aquests animals, la van convertir en un referent de l'època. El seu llibre 'Goril·les en la boira', basat en la seva experiència, va ser un èxit portat al cine, tres anys després del seu assassinat encara no aclarit. S'havia fet molts enemics en el negoci de la caça de goril·les. La pel·lícula que va portar el mateix títol va ser protagonitzada per Sigourney Weaver i es va estrenar el 1988. Pots veure-la a Filmin.

2. Melania, la noia amb tots els dons

També a les pel·lícules de terror es troben models científics. Glenn Close és l'actriu que interpreta la doctora Caroline Cladwell, una científica que investiga amb els cervells dels nens híbrids que han sobreviscut a un contagi víric que els converteix en transmissors de la malaltia i alhora són immunes. En la seva investigació està l'esperança de trobar una cura per a la humanitat. La doctora exemplifica el rigor científic, la preservació dels objectius mèdics i la seva obstinació contra els elements del camí per obtenir un remei tot i que signifiqui deixar de banda les emocions.

Ambientada en un Londres postapocalíptic, està basada en una novel·la de Mike Carey, que va assumir el guió, i es va estrenar el 2016. Pots veure-la a Amazon Prime i Filmin.

3. Aniquilació

En una adaptació lliure del best-seller de Jeff VanderMeer, el director Alex Garland porta al cine la història d'una expedició a un territori on les lleis físiques han canviat la seva fisonomia i han creat tant nous terrors com meravelles. La protagonista és una biòloga, la Lena, que interpreta Natalie Portman i que intenta aclarir què li ha passat al seu company, també científic, que ha tornat d'una expedició anterior en estat vegetatiu. La trama dibuixa un món de ficció ple de sensibilitat i de curiositat científica. El doctor Adam Rutherford, genetista, va assessorar el director de la pel·lícula per donar aparences de versemblança que apuntalessin l'obra, que té moments molt coloristes i de salts en la imaginació. Pots veure-la a Netflix.



4. Figures amagades

Les matemàtiques Katherine Johnson i Dorothy Vaughan, i l'enginyera Mary Jackson, tres dones afroamericanes, van ser al cor del projecte que va portar l'astronauta Scott Glenn a estar en òrbita al voltant de la Terra. La seva història és un clàssic d'invisibilització de les dones, ja en el seu temps, però també amb els anys, ja que la seva tasca no va ser reconeguda a l'altura del mèrit aconseguit. La pel·lícula estrenada el 2016 està protagonitzada per Taraji P. Henson, Octavia Spencer i Janelle Monáe. La pots llogar a Apple Tv, Rakuten i Google Play.

5. Próxima

També sobre la NASA, però més centrada en la maternitat i les renúncies per problemes de conciliació que afronten les dones que són mares, és aquesta pel·lícula de la cineasta francesa Alice Winetour. La protagonista de 'Próxima' és una astronauta seleccionada per participar en una missió en la qual afronta, a més del pur repte professional, la desconfiança cap a les seves capacitats dels seus companys, majoritàriament homes, i ha d'afrontar les seves contradiccions emocionals entre la felicitat que li dona ser amb la seva filla i la satisfacció de la carrera dels seus somnis. És a Filmin.

6. Contact

Jodie Foster interpreta una astrònoma dedicada a la recerca de senyals extraterrestres a la pel·lícula del 1997 dirigida per Robert Zemeckis. La història estava basada en la vida d'una científica real, Jill Tarter, que va ser al seu torn reinterpretada a la novel·la de Carl Sagan i Ann Druyan que va donar peu al guió de la pel·lícula. L'estrena va servir com a revulsiu per fomentar vocacions i per estimular la investigació sobre la possible vida intel·ligent en altres llocs de l'Univers. La pots llogar a Rakuten TV.

7. La llegada (The arrival)

Una altra pel·lícula de ciència-ficció amb un pes important de la visió de la dona científica, en aquest cas, interpretada per l'actriu Amy Adams. Estrenada l'any 2016, la història relata també una trobada amb extraterrestres des de l'òptica del grup d'experts que intenta comunicar-se amb ells. El que destaca de la trama és el paper que exerceix la protagonista, una lingüista, que trasllada el seu coneixement a la ciència d'una manera que permet un acostament pluridisciplinari al problema que han de resoldre. Lluita per a això amb certa incomprensió de l'estructura organitzada de manera tradicional, però tira endavant amb la seva visió transgressora. Pots veure-la a Rakuten TV.

8. Ágora

Podem remuntar-nos encara més en el temps per trobar científiques amb una història de la qual aprendre. Alejandro Amenábar va elegir Rachel Weisz per interpretar la cèlebre matemàtica, filòsofa i astrònoma Hipàtia d'Alexandria, que va ser assassinada brutalment, l'any 415 després de Crist, al ser incompresa en un món molt masculinitzat i alhora cec a tot allò que sortís dels costums i veritats imperants, que estaven en possessió de la religió. La pel·lícula es va basar en una novel·la històrica de l'autor Pedro Gálvez. Pots veure-la a Rakuten TV.

9. Devs

La sèrie de ciència-ficció dirigida per Alex Garland té com a protagonista una enginyera informàtica, la Lily, interpretada per l'actriu Sonoya Mizuno i amb la inquietud per descobrir què hi ha darrere la desaparició del seu nòvio. L'empresa on treballen promet avenços científics només imaginats i la trama avança a través dels capítols plantejant qüestions ètiques i possibilitats de realitats alternatives, debats sobre el lliure albir i els límits de la investigació des del vessant de la física. Pots veure-la a HBO.

10. Chernobyl

La sèrie 'Chernobyl' (2019) està inspirada en el llibre 'La pregària de Txernòbil', de la premi Nobel Svetlana Aleksiévitx, i entre els seus personatges destaca el de la científica bielorussa Ulyana Khomyuk. La física nuclear està interpretada per Emily Watson i, tot i que les seves indagacions per aclarir la veritat que hi ha darrere de les causes i efectes del desastre nuclear, amb interrogatoris i confrontacions amb el seu coneixement són un model de treball, el retrat del personatge segurament és dels que se separen més del que segurament va ser real en aquella URSS del teló d'acer. De fet, el personatge en si mateix mai no va existir, sinó que es va modelar per representar la dona científica de l'època. Pots veure-la a HBO.