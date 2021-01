Les 10 series de Netflix més vistes en tot el món

Netflix és una de les plataformes de continguts audiovisuals més vistes arreu, i així mateix ho són les seves produccions pròpies. Stranger Things, Élite o La Casa de Papel són algunes de les sèries més vistes de la plataforma. No obstant això, aquests darrers mesos n'hi ha hagut d'altres estrenes que s'han catapultat cap a la part més alta del llistat de les series més vistes a tot al món. A continuació, et fem una recopilació de les 10 sèries amb més reproduccions a nivell mundial per si t'has perdut alguna:



1. Lupin (70 milions de reproduccions)



La producció francesa lidera el rànquing gràcies al suspens de la narrativa i la seva picada d'ullet a les novel·les originals de Maurice Leblanc.

2. Bridgerton (63 millons de reproduccions)



L'ambientació d'època (l'Anglaterra de principis del segle XIX), l'elecció d'intèrprets joves i anatòmicament inapel·lables, les trames basades en la trifulga sentimental i, sobretot, l'apel·lació al romanticisme tradicional han cridat l'atenció a tot el món en la que és una de les darreres estrenes de la plataforma.

3. Gambito de Dama (62 millons de reproduccions)

Després de l'estrena i a mesura que passaven els dies, la seva posició a Netflix escalava entre els productes més vistos. El magnífic paper d' Anya Taylor-Joy a Gambito de Dama ha enamorat a ciutadans d'arreu i han posicionat la que sembla l'única entrega de la minisèrie, per ara, en el top 3.

4. Stranger Things (64 millons de reproduccions)



Stranger Things és una de les mítiques de la plataforma i no podia faltar en el llistat. Menys encara quan aquest any s'espera l'estrena de la seva quarta temporada.



5. Umbrella Academy (45 millons de reproduccions)



Una de les millors sèries de superherois escollides pels usuaris de la plataforma que, ben aviat, podran gaudir de la segona temporada.



6. La Casa de Papel (44 millons de reproduccions)



La sèrie espanyola no podia faltar entre les deu grans produccions més vistes a nivell mundial. Va començar enamorant a tota Espanya i, més tard, la seva fama es va estendre per tot el globus terraqüi fins a arribar a aconseguir 44 milions de reproduccions.

7. You (40 millons de reproduccions)

El caràcter obsessiu del protagonista de You va traspassar la pantalla, creant un seguit d'aficionats addictes a la producció de la plataforma.

8. Sex Education (40 millons de reproduccions)



Entre les moltes sèries que Netflix té al seu catàleg, Sex Education és una de les que més comentaris ha generat els últims anys. La combinació de l'aprenentatge i el seu toc humorístic han causat furor entre milers d'adolescents.

9. Our Planet (33 millons de reproduccions)

El visionat dels grans indrets del nostre planeta juntament amb l'explicació del canvi climàtic, van enganxar a la pantalla a milers d'espectadors en la data de la seva estrena a l'abril del 2019.

10. Unbelievable (32 millons de reproduccions)



Malgrat que ja porta temps dins el catàleg, ja que es va estrenar el 13 de setembre de 2019, s'ha mantingut en la llista de les més vistes gràcies la seva narrativa realista sobre crims que van succeir a Washington i Colorado.