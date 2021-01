L'activitat de recerca a Althaia va créixer un 12 % el 2019, amb 209 estudis i assajos

Dormen els malalts que estan sedats a l'UCI?. Aparentment estan adormits, però s'ha demostrat que el seu cervell no descansa quan, en canvi, el son és necessari, reparador i fonamental per a qualsevol persona i encara més si està malalta.

La Fundació Althaia de Manresa coordina un treball d'investigació sobre aquest tema. És un dels 209 estudis actius i assajos clínics que el 2019 tenia en marxa la institució sanitària i assistencial manresana. Una xifra que suposa el 12 % més que no pas l'any anterior, quan n'hi van haver 187, segons la memòria de recerca i innovació 2019 de la fundació que s'ha publicat recentment. Bona part d'aquests estudis continuen en actiu. Oncologia és l'especialitat que més en té entre mans. A continuació hi ha Digestologia, Salut Mental i Hematologia.

L'increment d'aquesta activitat també va comportar més ingressos per recerca i innovació. En concret un 21 % més respecte l'any anterior. Això suposa gairebé mig milió d'euros propvinents, sobretot, dels assajos clínics, subvencions i ajuts. L'any passat per exemple, La Marató de Televisió de Catalunya va atorgar per primera vegada una ajuda de 150.000 euros a un equip de la fundació per crear una eina per a la detecció precoç i el tractament de càncer colorectal. La iniciativa està liderada pel metge d'Althaia Lluís Puig (imatge).

Resum de la memòria

La memòria de la Unitat de Recerca i Innovació destaca que durant l'any passat hi va haver un total de 149 estudis actius en diferents àmbits i tipologies. També 60 assajos clínics, dels quals 45 van ser amb medicaments i 15 de no farmacològics. Els assajos amb fàrmacs, que serveixen per testar l'eficàcia de nous tractaments, permeten a pacients del territori accedir a aquests medicaments més nous abans que es comercialitzin o es dispensin amb normalitat a nivell assistencial.

El 2019, 45 persones van participar en alguns d'aquests assajos clínics que es van dur a terme sobretot en les especialitats d'Oncologia, en un 63 % dels casos; Hematologia, en un 10 % i Nefrologia, en un 5 %. L'any passat Althaia tenia 60 assajos clínics actius, dels quals 10 eren nous.

52 persones més van prendre part en el que s'anomenen estudis post-autorització. Tenen com a objectiu contribuir a una millor utilització d'un fàrmac que ja està aprovat per les autoritats sanitàries, per aconseguir informació addicional relacionada amb els seus efectes. El 2019 la fundació manresana en tenia 33 d'actius d'aquest tipus, 3 dels quals nous. També 116 estudis observacionals en marxa, 39 d'ells nous. Aquests treballs són més aviat de tipus estadístic a base de mesurar diverses variables.

Segons la mateixa memòria, la investigació i la recerca són estratègics per poder avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments per millorar la pràctica assistencial. «En conseqüència, tenen una repercussió directe en els pacients i la població en general».

Producció científica

Pel que fa a la producció científica, el 2019 va continuar la tendència a l'alça dels últims anys, segons la memòria. Es van publicar 93 articles en revistes científiques, xifra que en cinc anys s'ha duplicat. El 33 % de les publicacions van ser liderades per professionals de la institució, i un 48 % es van publicar en revistes de l'anomenat primer quartil, el que implica que tenen un gran impacte. Això suposa, segons Althaia, un avenç no només en quantitat sinó també en la qualitat de la recerca que es fa.

Professionals de la fundació van defensar sis tesis doctorals durant el 2019, segons la memòria, que també recull tres guardons aconseguits per professionals en tres congressos, dos d'ells d'àmbit nacional, per estudis d'Al·lergologia i Medicina Interna, i un d'europeu per un treball del servei d'Oncologia sobre el càncer de bufeta. Es va fer conjuntament amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Badalona.

En innovació , el 2019 hi havia 12 projectes actius, 3 dels quals de productes sanitaris, 8 de solucions TIC i 1 sobre impressió en 3D.

Nou grup de recerca

El 2019 Althaia va aprovar el seu primer grup de recerca propi. S'anomena Gastrointestinal Oncology and Endoscopy Research Group (GOERG), amb l'objectiu d'impulsar la recerca i la innovació en l'àmbit de l'oncologia gastrointestinal i l'endoscòpia.