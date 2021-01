Els mossos de la presumpta agressió racista al Bages faran la roda de reconeixement amb la cara descoberta

Els agents dels Mossos d'Esquadra investigats per la presumpta agressió racista de Sant Feliu Sasserra, finalment faran la roda de reconeixement amb la cara descoberta.

Més informació Suspenen la roda de reconeixement de la presumpta agressió racista de Mossos a Sant Feliu.

La defensa dels sis agents investigats havia demanat que la roda de reconeixement que es farà aquest dijous als jutjats de Manresa, anessin amb la cara coberta perquè en Wubi, el jove agredit, va afirmar que els seus agressors eren agents antiavalots que anaven amb un tapaboques i sense casc, i que no van ser els agents de seguretat, també presents en l'operatiu.

Finalment, però, segons ha comunicat aquest matí el TSJC, els agents policials aniran amb la cara descoberta ja que el denunciant va comunicar que en algun moment de la seva actuació en el dia dels fets, els agents es van treure la peça de roba que els tapava la cara i els va poder veure.



Concentració de suport

Coincidint amb la roda de reconeixement prevista per aquest dijous, a dos quarts de 10 del matí s'ha convocat una concentració de suport a en Wubi. La concentració serà a les portes dels jutjats de Manresa. El cas, instruït pel jutjat d'instrucció 5 de Manresa està obert per un delicte de lesions i contra la integrat moral.



Una agressió del 2019

Els fets els va treure a la llum Sos Racisme el passat mes de juny de l'any passat i van succeir el 10 gener del 2019, a Sant Feliu Sasserra. Va ser el mateix Wubi qui va gravar l'àudio de l'escena, en la qual, a més de ser objecte d'insults i amenaces del tipus «la propera vegada que vegis la policia corre, però intenta anar-te'n més lluny d'Àfrica», denuncia que li van escopir i va rebre cops de peu. «Si us plau, deixeu-me en pau, que soc un humà com vosaltres», diu Wubi en un moment, i l'esmentat agent contesta: «No ets humà, tu ets un mico. Negre de merda». El mateix policia asse-nyala després: «Soc racista, molt».

Segons la versió del jove, els Mossos s'havien dirigit a un habitatge de Sant Feliu Sasserra per desallotjar-lo i el jove en va marxar abans. Després, es va posar en contacte per via telefònica amb els seus companys però els agents ja estaven escorcollant el pis i un d'ells es va posar al telèfon i va dir al noi que si no tornava emetrien una ordre de cerca i captura. Davant d'aquesta situació va tornar i quan va arribar al pàrquing és quan haurien tingut lloc els fets denunciats i que va registrar en àudio, segons La Directa.

Després d'aquest episodi, en Wubi va ser posat a disposició judicial en qualitat de denunciat per un delicte contra la salut pública davant del jutjat d'instrucció 5 de Manresa, un procediment finalment arxivat que va quedar arxivat. En canvi, si que va tirar endavant la investigació contra els agents.