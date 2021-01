El Quiosc del Quimet no té qui el pugui tornar a obrir

L'emblemàtic Quiosc del Quimet del passeig Pere III de Manresa no troba qui el vulgui. I quan apareix algú la relació no acaba de sortir bé. L'estiu del 2019 va ser l'últim any que va estar obert. L'Ajuntament va treure a licitació el contracte de la concessió administrativa, però no hi va haver manera. L'any passat ho va tornar a provar, i aquest cop es va presentar una oferta. Però no va aportar la documentació necessària i a finals d'any la convocatòria es va declarar deserta. Difícilment el quiosc tornarà a obrir a l'estiu, amb pandèmia o sense.

Un veí de Sant Joan de Vilatorrada va ser l'únic que es va interessar pel quiosc a la darrera licitació del contracte de la concessió administrativa. L'expedient de contractació es va aprovar l'abril i l'anunci de la convocatòria es va publicar a mitjans d'agost. La proposta era que el contracte fos per tres anys amb la possibilitat de prorrogar-lo per un més, amb un cànon de 15.000 euros anuals.

El licitador va presentar una oferta econòmica de 2.390,86 euros, lluny dels 26.430 euros que el 2016 va presentar Jep García, que és qui aleshores va guanyar el contracte i qui es va fer càrrec del negoci els tres últims anys.

Complia tots els requisits, però no va aportar tota la documentació que se li va demanar com estar al corrent de les obligacions tributàries o la capacitat tècnica i econòmica per tirar el negoci endavant. L'interessat va demanar una ampliació del termini per presentar els documents, petició que es va acceptar. Però tot i així no els va presentar. Per això la subhasta es va declarar deserta.

El Quiosc del Quimet té més de 80 anys d'història, i havia arribat a ser el més emblemàtic del Passeig de Manresa. El va posar en marxa Joaquim Garcia -Quimet-, fundador també, del bar-restaurant Las Vegas. Fa dos anys que ja és tancat. Durant els seus primers 80 anys va tenir una existència plàcida.

La família Garcia-Comas, amb Jep García al capdavant, el va gestionar durant 28 anys fins el 2013, quan es va acabar la concessió administrativa i es va convocar un concurs públic per gestionar-lo,igual que altres quioscos del Passeig. Es va acabar la placidesa. La sorpresa va ser que es va presentar més d'una candidatura per fer-se càrrec del negoci. Qui va guanyar no va ser la societat de la família Garcia-Comas, sinó l'empresa Albà-Bra SL, que va fer una oferta 1.000 euros superior que no pas la de Garcia.

Així a partir del 2013 i durant tres anys,tal i com establia el contracte, una empresa diferent a la que històricament havia dut el quiosc es va fer càrrec del negoci durant els estius. Es va rebatejar amb el nom de Quiosc del Passeig.

El canvi de mans del negoci fins i tot va generar la creació d'una plataforma que va recollir més de 1.000 signatures per demanar que la concessió tornés a mans de Jep Garcia.

El 2016, un cop es va exhaurir la concessió administrativa es va tornar a convocar el concurs de licitació, i aquest cop Jep Garcia és qui es va endur el contracte, al qual també hi aspirava l'empresa que l'havia regentat els darrers anys. El juny del 2016, va tornar a reobrir el Quiosc del Quimet. Ho va fer en un ambient festiu. El juny del 2019, després de tres anys més al capdavant del negoci Garcia va anunciar que ho deixava, que havia arribat l'hora de jubilar-se.