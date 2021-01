Sumar gestionarà la residència de Berga malgrat la inseguretat jurídica

L'empresa pública Sumar assumirà durant els pròxims quatre mesos la gestió de la residència Sant Bernabé. El patronat va aprovar la mesura aquest divendres tot i l'informe desfavorable del secretari de l'òrgan, que ha considerat que no s'estava aprovant un conveni entre dues administracions sinó un contracte. Sumar es quedarà amb el 8% dels ingressos anuals de la residència, una quantitat que haurà de ser proporcional als mesos que se'n farà càrrec, entre el febrer i el maig. Això també suposa que el conveni entre l'hospital i la residència acabarà aquest diumenge 31 de gener.

L'aprovació de l'acord va ser possible gràcies a la diferent ponderació de vot de cada un dels membres del patronat. Es van registrar tres vots favorables -de la CUP i ERC-, i tres vots en contra -del PSC i els dos representants del Consell Comarcal. Junts per Berga no hi té representació, ja que el regidor Marc Marginet va dimitir i encara no s'ha nomenat substitut; i tampoc hi havia cap representant ciutadà. Núria Arnau va presentar la dimissió juntament amb Marginet i Concepció Medina ha abandonat l'òrgan aquest divendres , al·legant «motius personals».

El regidor socialista i patró, Abel García, va assegurar que «s'ha incomplert la llei» i que l'acord amb Sumar es deu «a la inoperància d'aquest Ajuntament» per no haver debatut amb anterioritat com s'havia d'articular la gestió de la residència. L'edil també va recalcar que «se'ns han vist vulnerats els drets d'accés a documentació» i que «ens han passat informes signats només per la pròpia empresa». A més, Garcia ha assegurat que, abans del patronat d'aquest divendres, ja s'havia contractat una directora «sense passar els tràmits legals i preceptius», i opina que l'acord amb Sumar s'ha tirat endavant per la impossibilitat d'allargar el conveni de col·laboració amb l'hospital.

Per la seva banda, Junts per Berga manifesten que «la situació viscuda aquest divendres posa de manifest el desgovern que pateix la ciutat». La principal formació de l'oposició considera que «fa mesos que s'hauria d'haver abordat la gestió de la residència, i hem arribat al final de la pròrroga amb CatSalut sense un mínim d'estudi econòmic, i els informes preceptius que permetin valorar i escollir el millor model de gestió», opina el grup municipal. «No s'han respectat ni les formes ni la lliure concurrència», acaba subratllant el grup municipal.