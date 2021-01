Blas Cantó comptarà amb tres actuacions diferents a la seva candidatura

TVE ja ha iniciat els treballs de construcció la seva candidatura de Blas Cantó per a la pròxima edició del Festival d'Eurovisió. Després de conèixer la gala d'elecció de la cançó, la cap de la delegació espanyola, Ana María Bordas, ha revelat que la cadena pública treballarà en tres actuacions diferents per a l'espai que s'emetrà al febrer, l''actuació de seguretat', en el cas de celebrar-se el certamen telemàticament, i per a la final de Rotterdam, si es pogués viatjar fins a la seu.

«El que es faci a la gala serà totalment diferent del que es faci a Rotterdam. D'aquesta manera, mantenim el secret i les expectatives. No crec que sigui bo revelar-ho tot. Tenim molta feina per endavant», afirma Bordas en una entrevista concedida a Jan Bors, responsable de les candidatures de la República Txeca el 2018 i 2019, afegint que l'objectiu de TVE en el dia d'avui és que la delegació pugui viatjar als Països Baixos per a la celebració presencial del certamen.



Entre altres assumptes, sobre la gala d'elecció, la directiva revela que hi haurà 40 persones de públic per les restriccions imposades per la Covid-19 i que no només podrà votar des d'Espanya, ja que s'obrirà també al públic internacional: «Ho vam parlar amb Blas i el seu equip i era una gran idea que l'audiència participés. A més, tenim tots els instruments legals per assegurar que el procés sigui net».

«Hem treballat amb Blas des de l'estiu fins ara per tenir diferents cançons. N'hem escollit dos, que són dues grans cançons. En els pròxims dies, l'audiència tindrà oportunitat d'escoltar-les, i crec que seran molt ben apreciades perquè són molt bones, fins i tot millors que 'Universo'«, explica Bordas sobre els temes que formaran part de la gala del febrer.