Mor un motorista de Piera de 51 anys en un xoc a Hostalets de Pierola

Un home de 51 anys i veí de Piera, J.P.M., ha mort aquest dijous a primera hora de la tarda en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera B-231, a Hostalets de Pierola, i en el qual s'hi han vist implicats la motocicleta que conduïa i dos turismes.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14.53 h. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han col·lidit frontalment i, posteriorment, un segon turisme hi ha xocat lateralment. Com a conseqüència de l'accident, el motorista ha mort. Pel que fa als conductors dels turismes, un d'ells ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital de Martorell. El conductor de l'altre turisme ha estat donat d'alta in situ.

enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Pel que fa a l'afectació viària, la carretera ha estat tallada fins a les 15.50 hores, moment en què s'ha començat a donar pas alternatiu.