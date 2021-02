Una manada de gossos lliures mata 221 xais a Tavèrnoles

Una manada de gossos lliures ha atacat aquesta matinada un ramat de xais i ha matat 221 animals, segons han informat a les xarxes socials veïns del municipi barceloní de Tavèrnoles, on ha tingut lloc el succés.



El ramat es trobava recollit en un camp clos d'un mas ubicat a Tavèrnoles, on ha sigut atacat pels gossos. Els veïns han demanat a les xarxes socials col·laboració ciutadana per localitzar els gossos que han causat la mort dels xais.





Comparteixo fotos del desastre causat per uns gossos aquesta matinada en un ramat de xais d'un mas d'un bon amic a Tavèrnoles/Osona. N'han mort 221!!! Impotència!!!

Si algú ha vist alguna cosa o pot aportar alguna informació agrairem que ens ho feu saber. pic.twitter.com/pWeLs0oDjw — Isabel PV (@ispevi1969) February 6, 2021