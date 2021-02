La CUP de Navàs demana a Educació que compri l'edifici de la Diocesana

El preacord entre el departament d'Educació, l'Escola Diocesana de Navàs (EDN) Fundació Privada i l'Ajuntament per integrar els dos centres educatius concertats del poble a la xarxa pública va despertant propostes sobre com s'ha de configurar el mapa educatiu de la població. La CUP de Navàs ha adreçat al departament d'Educació una carta on defensa, entre altres aspectes, el manteniment del projecte educatiu i el personal del centre públic i demana a la Generalitat que compri o expropiï l'edifici de l'EDN, propietat del bisbat de Solsona, on es preveu ubicar l'ensenyament secundari.

La CUP, que forma part de l'equip de govern amb ERC, aposta «pel diàleg viu i enriquidor, amb la voluntat d'arribar a acords» i demana a la Generalitat que tingui en compte un seguit de propostes en les negociacions prèvies a la signatura d'un acord definitiu. Entre els «precs de mínims» que fa la formació, hi ha el manteniment del projecte educatiu de l'IE Sant Jordi, el ferm compromís de mantenir el lloc de treball a Navàs de tot el professorat i mestres interins que actualment treballen a la pública i que abans de començar la fusió, prevista pel curs 2022-2023, l'edifici de l'actual EDN hagi estat reformat i arranjat adequadament.

En aquest darrer punt, la formació anticapitalista aposta per la compra a terminis llargs i sense interessos, per part del Departament, de l'edifici de l'EDN, on hi ha prevista la ubicació de la secundària. «No concebem de cap manera que el bisbat vulgui cobrar un lloguer al departament d'un edifici del qual no en paga l'IBI». Per això, apunta com una de les fórmules la que va utilitzar l'Ajuntament per a l'adquisició del Casal Sant Genís: una compra a terminis sense interessos a 10 anys vista. Això, «si no es vol ser més valent i passar a l'expropiació», apunta. D'altra banda, també demana la creació «immediata» d'una comissió de treball mixta amb tots els agents i sectors implicats i definir com a definitiu un sol centre públic al poble, tant de primària com de secundària.

Amb tot, la CUP es mostra satisfeta de la foto final que sorgirà de la culminació de tot el procés amb el batxillerat i la formació professional públics a Navàs. Considera que tenir un centre d'ensenyament públic a la localitat «és innegable el benefici social que això suposarà al poble, amb el trencament de vells discursos i dinàmiques heretades de fa més de 50 anys». Assegura,però, que «no pot ser a qualsevol preu».

El partit fa una crítica interna

L'assemblea de la CUP de Navàs demana disculpes, en la mateixa carta, per l'actuació dels cinc regidors de la seva formació que formen part de l'equip de govern i lamenta que hagin sigut «còmplices d'un silenci que no és la nostra manera de fer ni ens defineix», en referència a la negociació del preacord a tres bandes. «La transparència en la gestió de qualsevol assumpte forma part del nostre ADN», assegura.

En aquest sentit, el cap del grup municipal de la CUP, Genís Rovira, assegura que «assumim que ens vam equivocar i que no és la manera de fer de la CUP». Per això, han demanat disculpes a l'assemblea i a la població i afirma que «dels errors n'hem après».