Eleccions Catalunya 2021: Els suplents de les meses electorals hauran d'esperar-se fins a les 10 del matí per poder marxar

Les persones elegides com a suplents hauran d'estar aquest diumenge, 14 de febrer, als col·legis electorals de Catalunya fins a les 10.00 hores per si han d'anar a un altre per cobrir vacants. Si no hi hagués ningú l'autoritat electoral podria demanar a la junta que avalés recórrer a persones voluntàries aquell mateix dia. «La Junta Electoral ha de constituir les meses com pugui i com vulgui». Així ho ha explicat el director general de participació ciutadana i processos electorals de la Generalitat, Ismael Peña-López, en entrevistes a Catalunya Ràdio i Betevé. Aquesta és una de les diferències respecte a altres convocatòries d'eleccions catalanes, en què els suplents podien marxar quan s'havia constituït la seva mesa.

Peña-López ha recordat que segons les dades del Govern, un 99% de les meses podran constituir-se sense problemes, per això «la probabilitat que tot vagi bé» i que no s'hagi d'ajornar el recompte és molt alta, ha explicat. Tot i així, si a les 10 hores hi ha incidències el Govern contactarà amb la Junta Electoral i amb les candidatures, i a les meses que no estiguin constituïdes no es podrà votar diumenge.

