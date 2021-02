Fonollosa s'afegeix a l'oposició als parcs eòlics que es plantegen als pobles veïns

L'Ajuntament de Fonollosa, governat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), s'ha sumat al front d'oposició als dos avantprojectes de parcs eòlics que es plantegen als municipis veïns d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell. Els dos parcs sumarien un total de 17 aerogeneradors, i actualment es troben en fase de consultes pel seu emplaçament. Com també han expressat els consistoris d'aquestes tres poblacions, el de Fonollosa es manifesta favorable a la implantació d'aquests nous models energètics, però reclama que es parteixi d'una planificació que no caigui en una proliferació desordenada d'aquestes instal·lacions.

En el cas de Fonollosa, a més, el municipi es veuria directament afectat per aquests projecte eòlics pel pas d'una nova línia elèctrica. A través d'un manifest que ha fet públic, l'Ajuntament expressa que aquests dos projectes, «a part de la instal·lació de molins de vent de gran envergadura (115 metres d'alçada i 170 metres de diàmetre), preveuen la construcció d'una línia d'alta tensió que creuaria el Bages d'est a oest, passant per sobre de nou municipis, entre els quals uns 8 quilòmetres lineals del municipi de Fonollosa. Els parcs també es preveuen instal·lar en una zona amb alts valors paisatgístics, ambientals, agraris i culturals».

Davant d'aquest fet, el govern de l'Ajuntament de Fonollosa expressa el seu suport al posicionament que adoptin els ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Rajadell, Castellfollit del Boix, moviments veïnals i plataformes constituïdes «amb l'objectiu de preservar i defensar el territori».

Alhora que, afegeixen, «rebutgem la construcció d'una línia d'alta tensió que transcorre 8 quilòmetres pel municipi de Fonollosa, passant prop de nuclis urbans com el poble de Fals, i per zones de protecció especial qualificades com a boscos, dels quals en són incompatibles usos que suposen la disminució significativa de la potencialitat forestal, ecològica així com els seus valors paisatgístics.

El consistori es mostra «totalment favorables» a les energies renovables «com a alternativa sostenible i totalment imprescindible per abordar el futur», però reclama que es disseny un model de transició energètica «totalment diferent, que afavoreixi l'autoconsum, l'ús de teulades d'edificis públics i indústries, i els incentius a particulars i pimes, per posar alguns exemples».