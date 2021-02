Quan i on veure «Eso que tú me das», l'última entrevista de Jordi Évole a Pau Donés

'Eso que tú me das' aterra aquesta setmana a la televisió en obert. Després de convertir-se en el documental més vist en cinemes en els últims 10 anys amb més de 249.000 espectadors, l'última entrevista de Jordi Évole a Pau Donés veurà la llum aquest diumenge 21 de febrer, a les 22.05 hores, en laSexta.

En aquesta obra audiovisual, el cantant Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, va lluitar durant 5 anys contra el càncer. Va viure fins als seus últims dies amb ganes de comunicar als altres i compartir la seva alegria de viure. Dies abans de morir va voler tenir la seva última xerrada amb Jordi Évole i deixar el seu testimoniatge i agraïment per tot el que havia rebut.

L'equip de Producciones del Barris va acudir a casa del cantant a la Val d'Aran i va gravar una entrevista que, per desig exprés del líder de Jarabe de Palo, només podia exhibir-se després de la seva mort. 'Eso que tu me das', dirigida per Jordi Évole i Ramón Lara, és el resultat d'aquesta xerrada.

El documental alterna moments emotius propis d'una situació tan extrema amb uns altres més reflexius sobre com viure i aprofitar millor la vida. En la xerrada hi ha lloc també per a moments distesos on l'humor és present, en els quals periodista i cantant no dubten en abordar entre riures 'comptes pendents' del passat.