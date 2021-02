L'Institut del Teatre aparta Joan Ollé de la docència per les denúncies d'assetjament sexual i abús de poder

L'Institut del Teatre ha decidit apartar temporalment el director teatral Joan Ollé com a professor després de les denúncies fetes públiques pel diari 'Ara' de presumpte assetjament sexual i abús de poder. Així ho ha decidit la Junta de Govern extraordinària de l'entitat, reunida aquest dilluns al matí, que també ha anunciat que obrirà una investigació. Mentrestant, alumnes i exalumnes de l'Institut han exigit en un acte de protesta la dimissió de la direcció, encapçalada per Magda Puyo. El diari 'Ara' va treure a la llum aquest diumenge el testimoni d'una vintena d'alumnes que apunten que en els últims 30 anys hi ha hagut una sèrie de professors amb aquestes conductes, entre els quals també hi ha Jorge Vera i Berty Tovías.

Segons el rotatiu, els professors "han abusat del seu poder davant dels estudiants amb comentaris humiliants i de caràcter sexual, fins i tot assetjant-los i en algun cas abusant-ne sexualment amb tocaments". Les víctimes també parlen de "maltractament psicològic reiterat i estructural" i d'una situació sense "fets aïllats" que afectaria una dotzena de professors però, sobretot Joan Ollé.