El rei emèrit paga més de quatre milions a Hisenda en una segona regularització

Joan Carles I de Borbó ha fet una segona regularització a Hisenda de més de quatre milions d'euros per rendes no declarades durant diversos exercicis que sumen més de vuit milions de pagaments en espècies, segons publiquen 'El País' i 'El Español'. En concret, es tracta de vols de jet privats pagats fins al 2018 per la fundació Zagatka, propietat d'Álvaro d'Orleans, cosí llunyà del Borbó. L'emèrit, fugit als Emirats Àrabs des de l'agost del 2020, va fer un primer pagament el desembre del mateix any de prop de 700.000 euros corresponents a un deute tributari generat entre el 2016 i el 2018, quan havia abdicat i havia perdut la inviolabilitat. El pagament tenia l'objectiu d'intentar eludir el delicte fiscal.