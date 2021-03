El Bages també té paisatges virals

Dissabte a la tarda. El camí que surt de Santpedor i va cap a la urbanització del Serrat de Castellnou és força transitat per persones que van a caminar, però també per grups de joves. Arreglats, es dirigeixen al gronxador del Serrat Blanc, situat en un lloc estratègic amb vistes a Montserrat i que ofereix un escenari fotogràfic perfecte, especialment quan cau el sol. Allà, s'hi passaran una bona estona fent-se fotos per compartir a Instagram. Caminant uns minuts més, s'arriba a un altre gronxador, el de la Costa de la Vila, que també serveix de plató natural per fer més selfies. Tots dos, juntament amb els de la Creu de fusta i Sallent formen el que s'anomena la ruta dels gronxadors, cada vegada més coneguda gràcies, sobretot, a les xarxes socials.



Instagram, l'aplicació on la fotografia ho és tot, està posant de manifest que per trobar paisatges espectaculars no cal anar gaire lluny. El Bages té els seus racons virals, més enllà de la turística i admirada muntanya de Montserrat. Una de les incorporacions més recents, tot i que ja té uns mesos, és l'esmentada ruta dels gronxadors. Tot va començar a principi del 2019, quan una família de Santpedor va col·locar un seient suspès casolà en un punt privilegiat del turó de la Granada. La idea va agradar a altres veïns, que van anar penjant més gronxadors a punts elevats del poble i de la comarca i que s'han convertit en un reclam, primer per a ciclistes i caminadors, i, darrerament, també, de joves a la recerca de la foto viral perfecta, aquella que agrada i que tothom vol imitar.



El del Serrat Blanc és el gronxador més proper a Santpedor i, per això, el més concorregut. No té secrets: un s'asseu al seient mentre algú altre li fa la foto d'esquena o de perfil, i Montserrat i el sol hi posen la màgia necessària. D'imatges que segueixen aquest patró se'n poden trobar desenes a Instagram utilitzant les etiquetes #Santpedor, #Castellnou, #gronxadorsdesantpedor i #rutadelsgronxadors. «Quan no podem sortir del terme, però sortim de casa... acabem gronxant-nos», escriu al peu d'una de les fotografies la usuària @mxixons. «Un altre gronxador per a la col·lecció, i ja en van 4!», explica @serlialic en una altra imatge. «Sorpresa de bon matí! Gronxador nou», comenta també @assumptado. L'Ajuntament de Santpedor ha inclòs els gronxadors dins dels atractius turístics del municipi i l'itinerari ja és present a diferents apps i webs de rutes.





El llegat d'@igersbages

Es calcula que Instagram té 1.000 milions d'usuaris actius i, d'aquests, uns 16 milions són de l'Estat espanyol. S'hi troben fotos de tot, des de selfies i mems, fins a plats de cuina, moda i balls, però la quota de les imatges de paisatges i de patrimoni -l'essència d'aquesta app en el seu origen- continua essent important. El Bages no té platges paradisíaques on fer-se una foto tombat a la sorra i bevent un mojito, i les seves postes de sol difícilment podran competir amb les de Santorini, però si alguna cosa deixa clara una cerca ràpida a Instagram és que la comarca té una munió de llocs amb encant i que, de mica en mica, van agafant popularitat. El confinament (ara comarcal) està acabant de fer més coneguts aquests indrets.#Igersbages és el hashtag (etiqueta) utilitzat habitualment pels instagramers del Bages per posar en comú les fotos fetes en els paratges de la comarca. Actualment, aquesta etiqueta agrupa més de 114.000 fotografies. L'origen és un compte que té el mateix nom, @igersbages, i que, tot i tenir 3.400 seguidors, resta inactiu des de l'abril del 2020. Una ullada a la seva galeria permet fer un viatge virtual per la geografia més propera i les seves joies, des del claustre del castell de Cardona fins al punt més alt de les agulles de Montserrat, passant pel parc de l'Agulla i la Séquia. Però n'hi ha més: les tines de la Vall del Flequer, els carrers de Mura, les vinyes d'Artés, el Pont Nou i la Seu de Manresa, els aiguamolls de la Corbatera de Sallent o el pont foradat de les Arnaules (a cavall del Pont de Vilomara i la capital del Bages).De fet, amb uns quants filtres i la llum adequada, qualsevol indret pot acabar convertit en una magnífica fotografia d'Instagram. En són exemples la foto de l'estació de la Renfe de Manresa de nit, una panoràmica de la fàbrica vermella de Sant Fruitós, els pilars dels ponts de l'eix Diagonal o una vista en perspectiva de la façana del CAP Bages que es poden trobar a l'etiqueta #Igersbages i que han estat recompensades amb likes, icones de cors i foc i paraules com «m'encanta» i «genial» per altres usuaris de la xarxa social.Torres medievals, gronxadors, gorgs... El ventall és ampli. Ara bé, de rei, només n'hi ha un, el massís de Montserrat. El hashtag que fa referència al monestir i a la muntanya, #Montserrat, acumula actualment 890.000 fotografies i n'hi ha moltes més publicades amb les etiquetes #montserratmountain (41.000 imatges), #montserratlovers (29.500), #montserratí (1.000) i #pnmontserrat (1.000).#Manresa és una altra de les més utilitzades. Té 393.000 imatges; #Santpedor en té 25.000 i #Bagesturisme, 17.500. Com a curiositat, #Cardona suma 94.000 fotos, però cal tenir en compte que aquest hashtag coincideix amb el cognom d'un jugador sud-americà, Edwin Cardona. I a Catalunya, en quina posició es troba Montserrat? No hi ha un rànquing oficial, tot i que les seves xifres són inferiors, per exemple, a les de #Campnou, que reuneix 1,8 milions de fotos; #Sagradafamilia, que en té 2,21 milions; #Gaudí (2,3 i #Costabrava (2,6).Cada imatge publicada a Instagram és com un petit anunci que convida a visitar aquell lloc. És per això que en aquesta xarxa social no hi falta cap oficina de turisme o administració que vulgui atreure nous visitants. També s'hi han apuntat cases rurals, hotels, cellers, spas i empreses d'activitats lúdiques. Els experts defineixen Instagram com la veritable reina del ball del sector turístic i ja no es pot plantejar sense aquesta aplicació la promoció de cap visita, ruta (per exemple, la dels gronxadors de Santpedor) o esdeveniment, com la posta de sol a través de la roca Foradada vista des de Castellbell.L'aplicació, que l'octubre passat va celebrar el desè aniversari, està plenament consolidada i, dins seu, els grups d'edat més rellevants són el d'entre 25 i 34 anys (que suposa el 33% del total de la comunitat), el de 18 a 24 anys (el 30%) i el de 35 a 44 (16%).Els interessats en fotografies del Bages poden seguir, a més de les etiquetes esmentades anteriorment, usuaris com @angelmg_mountain, @bayonafoto i @mirarsob (ambdós fotògrafs d'aquest diari), @jordimoras, @josefinaserramarsal i @joanvinyas, mentre que ,per trobar una panoràmica general de tot el patrimoni català, existeixen els hashtags #catalunyaexperience, #igerscatalunya, #paisatges_de_catalunya, #elneupetitpais, #top10catalonia, #ok_catalunya, #total_catalunya i #raconsde_catalunya.I més enllà d'Instagram hi ha vida? A TikTok, la xarxa social de vídeos que també està de moda, especialment entre el públic més jove, costa trobar referències al paisatge del Bages. Tot i així, entre balls, tendències i bromes ja hi comença a haver alguns vídeos amb postes de sol amb vistes a Montserrat i, també, un parell de publicacions dels gronxadors de Santpedor. És un pas més, els selfies de TikTok incorporen moviment i música i, si els experts l'encerten, el futur passa per aquí.