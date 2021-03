Les botigues de Manresa surten al carrer l'11 i 12 de març per la Fira Forastocks

L'11 i 12 de març Manresa tindrà una FIRA FORASTOCKS a les botigues. L'edició d'aquest 2021 es durà a terme a les botigues i no al Passeig com en les darreres edicions. Les restriccions per la covid-19 no permetran organitzar la Fira amb el format habitual, ocupant els primers trams del Passeig Pere III.

Aquest any la Forastocks es trasllada davant de cada botiga i dins d'aquestes, a tots els eixos comercials de la ciutat. D'aquesta manera no només es permet als compradors gaudir de totes les opcions possibles sinó que es fa de manera descentralitzada evitant així aglomeracions.

La Fira Forastocks suposa cada any l'última oportunitat per trobar les gangues de la temporada als millors preus.