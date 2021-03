Els eurodiputats ja han votat el suplicatori de Llarena per aixecar la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí

Els diputats del Parlament Europeu ja han votat el suplicatori del jutge Pablo Llarena per aixecar la immunitat als seus col·legues de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí perquè les euroordres d'extradició presentades davant les justícies belga i escocesa pel cas de l'1-O segueixin el seu curs. La votació ha estat electrònica i els resultats oficials no es faran públics fins a aquest dimarts a les nou del matí. Els tres eurodiputats catalans preveuen que la cambra europea votarà a favor de Llarena, però després de la polèmica per la filtració de l'informe del Comitè d'Afers Jurídics, favorable a l'aixecament de la immunitat, ja tenen en cartera recórrer la votació davant la justícia ordinària.

Cap a dos quarts de set de la tarda el vicepresident del Parlament Europeu Marcel Kolaja, eurodiputat txec del grup dels Verds, feia un parèntesi a l'ordre del dia de la sessió plenària per anunciar l'obertura del termini de votació, que s'allargava fins a tres quarts de vuit del vespre. El mateix Kolaja afegia que els resultats de la votació es faran públics aquest dimarts a les nou del matí.

A més, Puigdemont, Comín i Ponsatí també hauran d'estar pendents segurament de l'intent del Tribunal Suprem de qüestionar el rebuig de Bèlgica a l'extradició de l'exconseller Lluís Puig. El magistrat Pablo Llarena ja ha expressat la seva voluntat d'enviar una o diverses preguntes prejudicials al respecte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un fet que es podria produir també aquesta setmana, segons apunten fonts de la defensa de JxCat.

Així, els tres independentistes podrien arribar a tenir fins a tres fronts judicials nous aquesta primavera: les euroordres, el recurs pel suplicatori i la prejudicial de Llarena a Luxemburg.

De moment, aquesta tarda s'han posicionat els 705 membres de la cambra, controlada per populars, socialistes i liberals. Són les famílies polítiques on s'integren PP, PSOE i Ciutadans. Fonts del Partit Popular Europeu (175 eurodiputats) i dels liberals de Renovar Europa (97 eurodiputats) asseguraven ahir que es decantaven per aixecar la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí, si bé no tenien previst discutir internament sobre el sentit del vot. Els socialistes europeus (175 eurodiputats) tampoc preveien ahir debatre sobre el suplicatori, segons fonts del grup.

En canvi, els Verds/ALE (73 eurodiputats) i l'Esquerra Unitària Europea (39 eurodiputats) tenien previst votar en bloc en contra d'aixecar la immunitat als tres independentistes. Fonts parlamentàries també apuntaven que partits com l'N-VA o els socialistes eslovens volien oposar-se al suplicatori. El cap dels socialistes maltesos, Alfred Sant, també havia mostrat el seu rebuig a l'aixecament de la immunitat.

La votació és per majoria simple, és a dir, guanya l'opció que tingui més vots. Abans de la pandèmia es feia a mà alçada, de tal manera que es podia veure presencialment què votava cada eurodiputat, encara que després no es publiqués el llistat de vots. Amb la introducció del vot telemàtic ha desaparegut la transparència de la votació sobre els suplicatoris, que tècnicament no és secreta com sí que ho era al Comitè d'Afers Jurídics.

Si finalment el ple retira la immunitat als tres independentistes, el president de l'Eurocambra, David Sassoli, haurà de comunicar la decisió "immediatament" a les autoritats espanyoles. Al seu tron, aquestes hauran d'informar a les autoritats belgues i escoceses per reactivar les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí.

En paral·lel, les demandes d'extradició hauran d'estar pendents de les preguntes prejudicials que el jutge instructor del Tribunal Suprem té previst enviar a Luxemburg sobre el precedent belga en el cas de Lluís Puig.

De la seva banda, Puigdemont, Comín i Ponsatí també preveuen anar a Luxemburg amb la intenció de revertir un eventual aixecament de la immunitat per part de l'Eurocambra. Fins i tot, es plantegen demanar cautelars al Tribunal General de la UE, una mesura que es concedeix en poques ocasions.

Des de JxCat veuen "irregularitats" en el procediment com "la manca d'imparcialitat" del president del comitè, l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, i del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar, Angel Dzhambazki. També critiquen la "sobrerepresentació espanyola" al Comitè d'Afers Jurídics i que, segons ells, no s'hagi "traduït pràcticament res de la documentació" que van aportar.

A més, l'eurodiputada Clara Ponsatí denunciarà l'aprovació en comitè del seu informe perquè mencionava el delicte de malversació quan només se l'acusa de sedició en el cas de l'1-O. L'Eurocambra va corregir l'error, però Ponsatí considera que és insuficient per reparar "el dany causat".

El professor de dret europeu de la Universitat d'Anvers, Henri de Waele, veu difícil que els tribunals de la UE reverteixin l'aixecament de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí. No hi ha precedents d'un moviment com aquest, si bé Luxemburg ha revisat anteriorment l'examen de l'Eurocambra sobre casos d'immunitat.

"Si no hi ha un clar error de procediment, el tribunal respectarà l'opció política del Parlament Europeu", anticipa de Waele en declaracions a l'ACN.