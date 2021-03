L'Assemblea de Madrid recorre contra la convocatòria d'eleccions d'Ayuso

La Mesa de la Diputació Permanent de l'Assemblea de Madrid ha decidit presentar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) contra el decret de convocatòria electoral d'Isabel Díaz Ayuso. Els membres de la Mesa han entès que ahir van admetre dues mocions de censura a tràmit (les que van presentar Més País i el PSOE) i per tant no es pot donar per dissolta la Cambra ni tampoc es pot assumir la crida a les urnes.

Aquest òrgan que dirigeix el treball del Parlament autonòmic està compost per dos representants (inclòs el president); dos del PP; dos del PSOE i un de Vox

El xoc jurídic que es va produir ahir a Madrid continua. D'una banda, l'Assemblea entén que s'han de debatre les mocions de censura, i, de l'altra, el Govern creu que s'ha de seguir endavant amb la convocatòria dels comicis autonòmics.



El Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid publica la convocatòria d'eleccions



El Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) ha publicat aquest dijous el decret de dissolució de l'Assemblea de Madrid i de convocatòria d'eleccions anticipades el 4 de maig. Així doncs, la dissolució del parlament autonòmic entra en vigor després que la presidenta de la Comunitat de Madrid signés el text dimecres a les 12 hores. La dissolució de l'Assemblea entra en contradicció amb l'admissió a tràmit de les mocions de censura registrades per PSOE i Més Madrid per part de la Mesa de la cambra madrilenya i no està clar si es podran celebrar els comicis o s'haurà de debatre primer una moció de censura.

D'altra banda, el BOCM també publica el decret de cessament de tots els consellers de Cs del govern autonòmic -el vicepresident Ignacio Aguado i cinc consellers-. Els membres de l'executiu del PP assumiran les competències que deixen els membres de Cs.