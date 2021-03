Un camió perd més de 1.000 litres de xocolata a la C-55, a Manresa

Un camió que transportava diversos bidons de xocolata blanca líquida ha perdut part de la càrrega a la C-55, a Manresa. L'accident, en el qual no hi ha hagut cap ferit, s'ha produït passades les 4 de la tarda, al punt quilomètric 29, a l'alçada de la sortida de Viladordis, en sentit nord.

El vessament ha afectat carrils en els dos sentits de la marxa i arran de l'accident s'ha desviat el trànsit i posteriorment s'ha reobert la circulació amb un carril per sentit, mentre es feien les tasques de neteja de la via i també la retirada de la càrrega del mig de la carretera amb un camió grua.