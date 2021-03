Els botiguers de la Seu pengen flors on l'Ajuntament va penjar burilles

Els comerciants de la Seu han penjat flors allà on l'Ajuntament havia penjat burilles de cigarreta del terra. Els botiguers de la capital alt urgellenca han activat una nova campanya de promoció per atreure clients als establiments que donen vida carrers de la ciutat a partir de l'oposició que han evidenciat alguns dels botiguers a la campanya de l'Ajuntament contra el llançament de burilles al terra.

La Unió de Botiguers ha iniciat una campanya que sota el lema per un «Comerç net i segur» vol desmarcar-se de la imatge bruta que representaven les botelles plenes de burilles recollides de terra que van quedar penjades a les pilones del carrer Major per conscienciar els urgellencs fumadors de la necessitat de mantenir nets els carrers. Els botiguers hi han posat ara rams de flors i han remarcat que «podem fer campanyes de sensibilització cívica d'una manera elegant i atractiva, desmarcant-nos, com hem vist recentment, d'exposicions desagradables, antihigièniques i fetes en contra de l'activitat comercial». En aquesta mateixa línia, els botiguers han volgut recordar als veïns i clients que «el comerç és vida i sabem donar llum, color, frescor, primavera i positivitat al carrer, perquè el comerç dona vida a la ciutat». Fa unes setmanes l'Ajuntament va iniciar una campanya contra el llançament de burilles al terra omplint el carrer Major de botelles que n'eren plenes. El consistori va assegurar que en un any es llencen un milió de burilles.