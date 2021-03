Mor Josep Lluís Martínez Picañol, el ninotaire de Moià creador d'Ot el Bruixot

Moià va perdre ahir una de les seves figures més il·lustres, el dibuixant Josep Lluís Martínez Picañol, que va morir ahir als 73 anys. Conegut amb el nom artístic de Picanyol, és el pare d'un dels personatges del còmic més entranyables i populars de Catalunya, Ot el Bruixot, que va acompanyar la revista Cavall Fort durant 45 anys amb 1.500 tires còmiques del personatge fins al 2014.

Tot i que ja fa un temps que havia emmalaltit, la seva pèrdua va ser ahir molt sentida tant a Moià, on encara vivia, com en l'entorn professional de Picanyol, i la mateixa revista Cavall Fort va fer un tuit lamentant la mort del ninotaire poc després de saber-se la notícia. D'alguna manera, l'Ajuntament de Moià també preveu homenatjar-lo amb algun acte en memòria seva, com a persona «emblemàtica, molt estimada i que tothom coneixia», explicava ahir el regidor de Cultura, Gabriel Roselló, que just s'acabava d'assabentar de la pèrdua. El poble ja hi té dedicada una estàtua «en homenatge al seu bruixot» al parc municipal, i el 2019 el va nomenar president d'honor de la Festa de l'Arbre Fruiter, en un acte en què el dibuixant ja no va poder assistir per motius de salut.

«Era un home reservat, però se'l veia sovint pel poble», afegia Roselló, on de tant en tant col·laborava dibuixant vinyetes en festes o activitats.

«Una figura colossal»

La mort de Picanyol també ha trasbalsat amics i companys de professió. «És una pèrdua enorme», perquè marxa «una de les figures colossals del dibuix humorístic a Catalunya», explicava ahir el ninotaire berguedà, i amic personal de Picanyol, Jaume Capdevila (Kap).

Més enllà de ser «una extraordinària bona persona» i caracteritzat per «una timidesa» de la qual diu que sovint s'alliberava dibuixant, Capdevila posa en valor la dilatada trajectòria de Picanyol, i la popularitat del seu principal personatge, Ot el Bruixot, «que ha eclipsat el propi autor i la seva obra». És un personatge «immens» que Capdevila posa «al nivell de Mafalda o d'altres grans tires còmiques, tant per la seva durada [45 anys a Cavall Fort] com per l'impacte que això ha tingut en diverses generacions de lectors». També en destaca «la dificultat i el mèrit a l'hora» de fer totes les tires mudes, de manera que els personatges «parlen de manera visual i gràfica», en un model «d'autoimposició del mateix autor».

Tanmateix, l'obra de Picanyol és àmplia i extensa, com apunta el mateix Capdevila. Entre altres, va treballar a publicacions com Lecturas i la revista Mussol, en una llarga trajectòria de més de mig segle.