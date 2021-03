Els rectors de les universitats públiques i acadèmics reclamen l'amnistia per als presos de l'1-O

Els rectors de les universitats públiques catalanes i més d'un centenar d'acadèmics i investigadors han reclamat l'amnistia per als líders independentistes empresonats i exiliats. Convocats per Òmnium Cultural, han escenificat el seu suport amb una fotografia a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona al costat del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, que ha destacat el paper de les universitats com a "punt de trobada dels valors compartits". "Les universitats del nostre país, una de les peces clau per a la sortida de la crisi econòmica i social que patim, han tornat a demostrar que estan sempre al costat dels drets i les llibertats", ha assegurat, i ha considerat "evident" el "gran consens de país a favor de l'amnistia".

Han participat a la iniciativa els rectors de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia; l'Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente; la Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres; la Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals; la de Girona (UdG), Quim Salvi; la de Lleida (UdL), Jaume Puy; la Rovira i Virgili (URV), Maria José Figueras; la de Vic (UVic), Josep Eladi Baños, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Anton Planell. També ho han fet el vicerector de la UB Agustí Alcoberro i altres personalitats del món acadèmic com els catedràtics Antoni Trilla, Joaquim Nadal, Jordi Casassas, Borja de Riquer, Eduard Carbonell, Àngel Quintana, Ferran Requejo, Josep Guifreu, Mercè Barceló, Immaculada Barral, Joan Queralt, Germà Bel, Núria Bosch, Joan Pujolar, Lola Badia i Josep Murgadas, entre altres.

En clau internacional, hi han donat suport el catedràtic de Filologia de la Universitat de Stanford (Califòrnia) Joan Ramon Resina; el catedràtic de Polítiques de la Universitat de Princeton (Nova Jersey) Carles Boix; el professor de Polítiques de la Universitat de Glasgow (Escòcia) Sergi Pardos i la professora de la Universitat d'Aberystwyth (Gal·les) Núria Franco-Guillén.

Òmnium ha anunciat que durà a terme una mobilització massiva arreu de Catalunya el proper 10 d'abril amb l'objectiu de mostrar que l'amnistia "és un dels grans consensos de país que aplega el suport de més del 80% de la societat". En aquest sentit, continua recollint signatures de suport a la llei d'amnistia, que aquesta setmana va ser rebutjada per la Mesa del Congrés dels Diputats.